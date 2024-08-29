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Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет - РИА Новости, 29.08.2024
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Новости Подмосковья
 
16:11 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vorobev-1969270114.html
Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет
Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет - РИА Новости, 29.08.2024
Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет
Подмосковному детскому хоспису в Домодедово, единственному центру, оказывающему детскую паллиативную помощь, в четверг исполнилось 5 лет, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:11
2024-08-29T16:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковному детскому хоспису в Домодедово, единственному центру, оказывающему детскую паллиативную помощь, в четверг исполнилось 5 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковному детскому хоспису сегодня исполняется 5 лет. За эти годы здесь, в Домодедово, помогли тысячам ребят, которые нуждаются в особенном уходе — это первый и единственный центр детской паллиативной помощи в регионе", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор выразил благодарность команде детского хосписа — врачам, педагогам и воспитателям, волонтерам. "Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту", - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковному детскому хоспису в Домодедово, единственному центру, оказывающему детскую паллиативную помощь, в четверг исполнилось 5 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковному детскому хоспису сегодня исполняется 5 лет. За эти годы здесь, в Домодедово, помогли тысячам ребят, которые нуждаются в особенном уходе — это первый и единственный центр детской паллиативной помощи в регионе", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил благодарность команде детского хосписа — врачам, педагогам и воспитателям, волонтерам.
"Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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