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Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет
Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет - РИА Новости, 29.08.2024
Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет
Подмосковному детскому хоспису в Домодедово, единственному центру, оказывающему детскую паллиативную помощь, в четверг исполнилось 5 лет, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:11
2024-08-29T16:11
2024-08-29T16:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковному детскому хоспису в Домодедово, единственному центру, оказывающему детскую паллиативную помощь, в четверг исполнилось 5 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковному детскому хоспису сегодня исполняется 5 лет. За эти годы здесь, в Домодедово, помогли тысячам ребят, которые нуждаются в особенном уходе — это первый и единственный центр детской паллиативной помощи в регионе", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор выразил благодарность команде детского хосписа — врачам, педагогам и воспитателям, волонтерам. "Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту", - добавил Воробьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковному детскому хоспису в Домодедово, единственному центру, оказывающему детскую паллиативную помощь, в четверг исполнилось 5 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковному детскому хоспису сегодня исполняется 5 лет. За эти годы здесь, в Домодедово, помогли тысячам ребят, которые нуждаются в особенном уходе — это первый и единственный центр детской паллиативной помощи в регионе", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил благодарность команде детского хосписа — врачам, педагогам и воспитателям, волонтерам.
"Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту", - добавил Воробьев
.