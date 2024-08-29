https://ria.ru/20240829/vorobev-1969270114.html

Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет

Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет - РИА Новости, 29.08.2024

Андрей Воробьев: Подмосковному детскому хоспису исполнилось пять лет

Подмосковному детскому хоспису в Домодедово, единственному центру, оказывающему детскую паллиативную помощь, в четверг исполнилось 5 лет, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:11

2024-08-29T16:11

2024-08-29T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковному детскому хоспису в Домодедово, единственному центру, оказывающему детскую паллиативную помощь, в четверг исполнилось 5 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Подмосковному детскому хоспису сегодня исполняется 5 лет. За эти годы здесь, в Домодедово, помогли тысячам ребят, которые нуждаются в особенном уходе — это первый и единственный центр детской паллиативной помощи в регионе", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор выразил благодарность команде детского хосписа — врачам, педагогам и воспитателям, волонтерам. "Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240829/krasnogorsk-1969263736.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев