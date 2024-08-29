Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vladivostok-1969128487.html
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра - РИА Новости, 29.08.2024
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра
Четверо подростков сбежали из государственного социально-реабилитационного центра во Владивостоке, организованы их поиски, сообщила поисковая организация... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:28
2024-08-29T09:28
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728308639_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f5e17722bcd66c52ac19f0efde91e246.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Четверо подростков сбежали из государственного социально-реабилитационного центра во Владивостоке, организованы их поиски, сообщила поисковая организация "Примпоиск". Как следует из ориентировок о поиске, размещенных в социальных сетях организации, 15-летняя Полина Соловей, 13-летние Александр Кравченко и Никита Шведюк, а также 12-летний Кирилл Самус в среду, 28 августа, ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Парус надежды" во Владивостоке, до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает информацией о местоположении подростков, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам. Государственный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" работает во Владивостоке с 1994 года и специализируется на оказании помощи подросткам, нуждающимся в социальной реабилитации.
https://ria.ru/20240828/devushka-1968913056.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728308639_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_64a43cdee380831e835267782cee6a8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Четверо подростков сбежали из социально-реабилитационного центра во Владивостоке

© Depositphotos.com / zoteva87Ребенок на дороге
Ребенок на дороге - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Depositphotos.com / zoteva87
Ребенок на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Четверо подростков сбежали из государственного социально-реабилитационного центра во Владивостоке, организованы их поиски, сообщила поисковая организация "Примпоиск".
Как следует из ориентировок о поиске, размещенных в социальных сетях организации, 15-летняя Полина Соловей, 13-летние Александр Кравченко и Никита Шведюк, а также 12-летний Кирилл Самус в среду, 28 августа, ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Парус надежды" во Владивостоке, до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о местоположении подростков, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам.
Государственный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" работает во Владивостоке с 1994 года и специализируется на оказании помощи подросткам, нуждающимся в социальной реабилитации.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Пропавшую в Приморье 17-летнюю девушку нашли
Вчера, 10:57
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала