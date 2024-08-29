https://ria.ru/20240829/vladivostok-1969128487.html
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра - РИА Новости, 29.08.2024
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра
Четверо подростков сбежали из государственного социально-реабилитационного центра во Владивостоке, организованы их поиски, сообщила поисковая организация... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:28
2024-08-29T09:28
2024-08-29T09:28
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Четверо подростков сбежали из государственного социально-реабилитационного центра во Владивостоке, организованы их поиски, сообщила поисковая организация "Примпоиск". Как следует из ориентировок о поиске, размещенных в социальных сетях организации, 15-летняя Полина Соловей, 13-летние Александр Кравченко и Никита Шведюк, а также 12-летний Кирилл Самус в среду, 28 августа, ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Парус надежды" во Владивостоке, до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает информацией о местоположении подростков, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам. Государственный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" работает во Владивостоке с 1994 года и специализируется на оказании помощи подросткам, нуждающимся в социальной реабилитации.
https://ria.ru/20240828/devushka-1968913056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра
Четверо подростков сбежали из социально-реабилитационного центра во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости.
Четверо подростков сбежали из государственного социально-реабилитационного центра во Владивостоке, организованы их поиски, сообщила поисковая организация "Примпоиск
".
Как следует из ориентировок о поиске, размещенных в социальных сетях организации, 15-летняя Полина Соловей, 13-летние Александр Кравченко и Никита Шведюк, а также 12-летний Кирилл Самус в среду, 28 августа, ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Парус надежды" во Владивостоке, до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о местоположении подростков, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам.
Государственный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" работает во Владивостоке с 1994 года и специализируется на оказании помощи подросткам, нуждающимся в социальной реабилитации.