https://ria.ru/20240829/vladivostok-1969128487.html

Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра - РИА Новости, 29.08.2024

Во Владивостоке ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Четверо подростков сбежали из государственного социально-реабилитационного центра во Владивостоке, организованы их поиски, сообщила поисковая организация... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:28

2024-08-29T09:28

2024-08-29T09:28

происшествия

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728308639_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f5e17722bcd66c52ac19f0efde91e246.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Четверо подростков сбежали из государственного социально-реабилитационного центра во Владивостоке, организованы их поиски, сообщила поисковая организация "Примпоиск". Как следует из ориентировок о поиске, размещенных в социальных сетях организации, 15-летняя Полина Соловей, 13-летние Александр Кравченко и Никита Шведюк, а также 12-летний Кирилл Самус в среду, 28 августа, ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Парус надежды" во Владивостоке, до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает информацией о местоположении подростков, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам. Государственный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" работает во Владивостоке с 1994 года и специализируется на оказании помощи подросткам, нуждающимся в социальной реабилитации.

https://ria.ru/20240828/devushka-1968913056.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток