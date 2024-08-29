https://ria.ru/20240829/vertolet-1969279910.html

Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области

Российский вертолёт Ка-52М нанес удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:36

2024-08-29T16:36

2024-08-29T16:36

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанес удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, отметили в МО РФ. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность