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Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области
Российский вертолёт Ка-52М нанес удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:36
2024-08-29T16:36
2024-08-29T16:36
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанес удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, отметили в МО РФ. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области
Минобороны: Ка-52М нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанес удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
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"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, отметили в МО РФ.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - рассказали в ведомстве.