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Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vertolet-1969279910.html
Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области
Российский вертолёт Ка-52М нанес удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:36
2024-08-29T16:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанес удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, отметили в МО РФ. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - рассказали в ведомстве.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Вертолет Ка-52М нанес удар по ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52М нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанес удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
«
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, отметили в МО РФ.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - рассказали в ведомстве.
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