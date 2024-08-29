https://ria.ru/20240829/velikobritanija-1969249382.html

В Британию с начала года прибыли более 20 тысяч нелегальных мигрантов

В Британию с начала года прибыли более 20 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.08.2024

В Британию с начала года прибыли более 20 тысяч нелегальных мигрантов

Более 20 тысяч нелегальных мигрантов прибыли с начала года в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:06

2024-08-29T15:06

2024-08-29T15:06

в мире

великобритания

ла-манш

миграция

ситуация с нелегальными мигрантами

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/22/1477922221_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_25442813949fef19e061a0bf0ab2e499.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 20 тысяч нелегальных мигрантов прибыли с начала года в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД. "Число людей, прибывших в Великобританию на маленьких лодках, превысило в этом году 20 тысяч", - говорится в сообщении телеканала. По данным МВД, накануне до берегов Британии добрались 614 мигрантов. Это стало вторым крупнейшим показателем за день с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле, передаёт Sky News. Таким образом с начала года 20 433 нелегала пересекли британскую границу, что на несколько тысяч меньше, чем рекордный показатель 2022 года, сказано в материале. Тогда за аналогичный период в страну прибыли более 25 тысяч просителей убежища, напоминает телеканал. В этом году абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы был зафиксирован 18 июня, когда у власти всё ещё находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. После выборов самым большим показателем стало прибытие более 700 мигрантов 11 августа. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20231129/britain-1912769291.html

https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html

великобритания

ла-манш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, ла-манш, миграция, ситуация с нелегальными мигрантами