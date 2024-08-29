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В Британию с начала года прибыли более 20 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.08.2024
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15:06 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/velikobritanija-1969249382.html
В Британию с начала года прибыли более 20 тысяч нелегальных мигрантов
В Британию с начала года прибыли более 20 тысяч нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.08.2024
В Британию с начала года прибыли более 20 тысяч нелегальных мигрантов
Более 20 тысяч нелегальных мигрантов прибыли с начала года в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:06
2024-08-29T15:06
в мире
великобритания
ла-манш
миграция
ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 20 тысяч нелегальных мигрантов прибыли с начала года в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД. "Число людей, прибывших в Великобританию на маленьких лодках, превысило в этом году 20 тысяч", - говорится в сообщении телеканала. По данным МВД, накануне до берегов Британии добрались 614 мигрантов. Это стало вторым крупнейшим показателем за день с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле, передаёт Sky News. Таким образом с начала года 20 433 нелегала пересекли британскую границу, что на несколько тысяч меньше, чем рекордный показатель 2022 года, сказано в материале. Тогда за аналогичный период в страну прибыли более 25 тысяч просителей убежища, напоминает телеканал. В этом году абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы был зафиксирован 18 июня, когда у власти всё ещё находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. После выборов самым большим показателем стало прибытие более 700 мигрантов 11 августа. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20231129/britain-1912769291.html
https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html
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в мире, великобритания, ла-манш, миграция, ситуация с нелегальными мигрантами
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Миграция, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Британию с начала года прибыли более 20 тысяч нелегальных мигрантов

Sky News: с начала года более 20 тысяч нелегалов прибыли в Британию на лодках

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСтихийный лагерь мигрантов
Стихийный лагерь мигрантов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Стихийный лагерь мигрантов . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 20 тысяч нелегальных мигрантов прибыли с начала года в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД.
"Число людей, прибывших в Великобританию на маленьких лодках, превысило в этом году 20 тысяч", - говорится в сообщении телеканала.
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По данным МВД, накануне до берегов Британии добрались 614 мигрантов. Это стало вторым крупнейшим показателем за день с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле, передаёт Sky News.
Таким образом с начала года 20 433 нелегала пересекли британскую границу, что на несколько тысяч меньше, чем рекордный показатель 2022 года, сказано в материале. Тогда за аналогичный период в страну прибыли более 25 тысяч просителей убежища, напоминает телеканал.
В этом году абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы был зафиксирован 18 июня, когда у власти всё ещё находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. После выборов самым большим показателем стало прибытие более 700 мигрантов 11 августа.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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