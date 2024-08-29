https://ria.ru/20240829/vecherinka-1969176094.html
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки"
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки" - РИА Новости, 29.08.2024
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки"
Организатор "голой вечеринки" в Астрахани пригласил на нее актеров, но мероприятие пошло не по плану, и на сцену вышли гости клуба, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:52
2024-08-29T11:52
2024-08-29T11:58
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Организатор "голой вечеринки" в Астрахани пригласил на нее актеров, но мероприятие пошло не по плану, и на сцену вышли гости клуба, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области. Ранее сообщалось, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже губернатор Игорь Бабушкин заявил, что правоохранительные органы уже проводят проверку в клубе, где устроили "аморальное представление". "По данному факту проведена процессуальная проверка, в ходе которой предварительно установлено, что организатор мероприятия - ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель - заранее пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей. Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса", - сказал представитель ведомства. В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка". В ходе проверки стражи порядка установили личность двух участниц конкурса - на приглашенную танцовщицу 2000 года рождения и гостью заведения - астраханку 2002 года рождения - также составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". По этой же статье будет привлечен к административной ответственности ведущий мероприятия. Также по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции составлены административные материалы на генерального директора, на соучредителя данной организации и на кассира. Все они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240603/buzova-1950289931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, игорь бабушкин
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки"
На участников голой вечеринки в астраханском клубе "Бункер" составили протоколы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости.
Организатор "голой вечеринки" в Астрахани пригласил на нее актеров, но мероприятие пошло не по плану, и на сцену вышли гости клуба, сообщил журналистам представитель УМВД
России по Астраханской области.
Ранее сообщалось, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже губернатор Игорь Бабушкин заявил, что правоохранительные органы уже проводят проверку в клубе, где устроили "аморальное представление".
"По данному факту проведена процессуальная проверка, в ходе которой предварительно установлено, что организатор мероприятия - ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель - заранее пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей. Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса", - сказал представитель ведомства.
В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка".
В ходе проверки стражи порядка установили личность двух участниц конкурса - на приглашенную танцовщицу 2000 года рождения и гостью заведения - астраханку 2002 года рождения - также составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". По этой же статье будет привлечен к административной ответственности ведущий мероприятия.
Также по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции составлены административные материалы на генерального директора, на соучредителя данной организации и на кассира. Все они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.