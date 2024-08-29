https://ria.ru/20240829/vecherinka-1969176094.html

В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки"

В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки" - РИА Новости, 29.08.2024

В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки"

Организатор "голой вечеринки" в Астрахани пригласил на нее актеров, но мероприятие пошло не по плану, и на сцену вышли гости клуба, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:52

2024-08-29T11:52

2024-08-29T11:58

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Организатор "голой вечеринки" в Астрахани пригласил на нее актеров, но мероприятие пошло не по плану, и на сцену вышли гости клуба, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области. Ранее сообщалось, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже губернатор Игорь Бабушкин заявил, что правоохранительные органы уже проводят проверку в клубе, где устроили "аморальное представление". "По данному факту проведена процессуальная проверка, в ходе которой предварительно установлено, что организатор мероприятия - ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель - заранее пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей. Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса", - сказал представитель ведомства. В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка". В ходе проверки стражи порядка установили личность двух участниц конкурса - на приглашенную танцовщицу 2000 года рождения и гостью заведения - астраханку 2002 года рождения - также составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". По этой же статье будет привлечен к административной ответственности ведущий мероприятия. Также по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции составлены административные материалы на генерального директора, на соучредителя данной организации и на кассира. Все они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240603/buzova-1950289931.html

https://ria.ru/20240305/klub-1931325029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, астрахань, россия, астраханская область, игорь бабушкин