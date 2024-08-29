Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки" - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 29.08.2024 (обновлено: 11:58 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/vecherinka-1969176094.html
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки"
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки" - РИА Новости, 29.08.2024
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки"
Организатор "голой вечеринки" в Астрахани пригласил на нее актеров, но мероприятие пошло не по плану, и на сцену вышли гости клуба, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:52
2024-08-29T11:58
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969179405_7:0:1500:840_1920x0_80_0_0_a611f2c1121961f18f95901d9daeb766.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Организатор "голой вечеринки" в Астрахани пригласил на нее актеров, но мероприятие пошло не по плану, и на сцену вышли гости клуба, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области. Ранее сообщалось, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже губернатор Игорь Бабушкин заявил, что правоохранительные органы уже проводят проверку в клубе, где устроили "аморальное представление". "По данному факту проведена процессуальная проверка, в ходе которой предварительно установлено, что организатор мероприятия - ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель - заранее пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей. Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса", - сказал представитель ведомства. В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка". В ходе проверки стражи порядка установили личность двух участниц конкурса - на приглашенную танцовщицу 2000 года рождения и гостью заведения - астраханку 2002 года рождения - также составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". По этой же статье будет привлечен к административной ответственности ведущий мероприятия. Также по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции составлены административные материалы на генерального директора, на соучредителя данной организации и на кассира. Все они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240603/buzova-1950289931.html
https://ria.ru/20240305/klub-1931325029.html
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969179405_219:0:1339:840_1920x0_80_0_0_c60227f3caaf8abf4a2e024b93ca1552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, игорь бабушкин
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин
В Астрахани составили протоколы на участников "голой вечеринки"

На участников голой вечеринки в астраханском клубе "Бункер" составили протоколы

© Астраханская полиция/TelegramАстраханские полицейские установили личности организаторов и участников скандальной ночной вечеринки
Астраханские полицейские установили личности организаторов и участников скандальной ночной вечеринки - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Астраханская полиция/Telegram
Астраханские полицейские установили личности организаторов и участников скандальной ночной вечеринки
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Организатор "голой вечеринки" в Астрахани пригласил на нее актеров, но мероприятие пошло не по плану, и на сцену вышли гости клуба, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области.
Ранее сообщалось, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже губернатор Игорь Бабушкин заявил, что правоохранительные органы уже проводят проверку в клубе, где устроили "аморальное представление".
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Бузова ответила на критику наряда на концерте в Уфе
3 июня, 22:25
"По данному факту проведена процессуальная проверка, в ходе которой предварительно установлено, что организатор мероприятия - ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель - заранее пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей. Но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли обычные гости заведения, которые также заранее знали о проведении конкурса", - сказал представитель ведомства.
В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка".
В ходе проверки стражи порядка установили личность двух участниц конкурса - на приглашенную танцовщицу 2000 года рождения и гостью заведения - астраханку 2002 года рождения - также составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". По этой же статье будет привлечен к административной ответственности ведущий мероприятия.
Также по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции составлены административные материалы на генерального директора, на соучредителя данной организации и на кассира. Все они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Клуб "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, сменил название
5 марта, 21:04
 
ПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала