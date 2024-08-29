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Гинцбург рассказал о сроках исследований вакцины от оспы обезьян - РИА Новости, 29.08.2024
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Наука
 
02:49 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vaktsina-1969098201.html
Гинцбург рассказал о сроках исследований вакцины от оспы обезьян
Гинцбург рассказал о сроках исследований вакцины от оспы обезьян - РИА Новости, 29.08.2024
Гинцбург рассказал о сроках исследований вакцины от оспы обезьян
Доклинические исследования вакцины от оспы обезьян, которую разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, займут от трех до пяти... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:49
2024-08-29T02:49
наука
африка
швеция
европа
александр гинцбург
тедрос адханом гебрейесус
воз
наука
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от оспы обезьян, которую разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, займут от трех до пяти месяцев, клинические еще как минимум четыре, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. "Мы профинансировали разработку вакцины за счет средств института. Если доклинические исследования профинансируют, то это от трех-четырех до пяти месяцев. Клинические исследования займут минимум еще четыре месяца, а возможно больше, в зависимости от того, какое разрешение будет выдано", - сказал Гинцбург. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Болезнь вызвала глобальную эпидемию в 2022 году, распространившись более чем в 100 странах и поражая преимущественно мужчин-геев и бисексуалов. Заражения также проявлялись в странах, которые никогда не сталкивались с этим вирусом: США, Великобритания, Швеция и Бельгия. Выделяют две генетические клады вируса оспы обезьян: "клада I" и "клада II". Смертоносная форма вируса "клада I" убивает до 10% инфицированных. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html
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африка, швеция, европа, александр гинцбург, тедрос адханом гебрейесус, воз, наука
Наука, Африка, Швеция, Европа, Александр Гинцбург, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Наука
Гинцбург рассказал о сроках исследований вакцины от оспы обезьян

Гинцбург: доклинические исследования вакцины от оспы обезьян займут 3-5 месяцев

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины от оспы обезьян, которую разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, займут от трех до пяти месяцев, клинические еще как минимум четыре, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Мы профинансировали разработку вакцины за счет средств института. Если доклинические исследования профинансируют, то это от трех-четырех до пяти месяцев. Клинические исследования займут минимум еще четыре месяца, а возможно больше, в зависимости от того, какое разрешение будет выдано", - сказал Гинцбург.
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Болезнь вызвала глобальную эпидемию в 2022 году, распространившись более чем в 100 странах и поражая преимущественно мужчин-геев и бисексуалов. Заражения также проявлялись в странах, которые никогда не сталкивались с этим вирусом: США, Великобритания, Швеция и Бельгия. Выделяют две генетические клады вируса оспы обезьян: "клада I" и "клада II". Смертоносная форма вируса "клада I" убивает до 10% инфицированных.
Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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НаукаАфрикаШвецияЕвропаАлександр ГинцбургТедрос Адханом ГебрейесусВОЗНаука
 
 
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