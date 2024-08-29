https://ria.ru/20240829/vagenknekht--1969348995.html

Немецкого политика Вагенкнехт облили краской во время выступления в Эрфурте

Немецкого политика Вагенкнехт облили краской во время выступления в Эрфурте - РИА Новости, 29.08.2024

Немецкого политика Вагенкнехт облили краской во время выступления в Эрфурте

Известного немецкого политика Сару Вагенкнехт, которая недавно основала собственную партию ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", ССВ), облили... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T23:17

2024-08-29T23:17

2024-08-29T23:17

левая (партия)

сара вагенкнехт

эрфурт

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тюрингия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Известного немецкого политика Сару Вагенкнехт, которая недавно основала собственную партию ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", ССВ), облили краской во время её публичного выступления в Эрфурте, при этом нападавший кричал лозунги или на украинском, или на русском языке, сообщил телеканал Welt. "Председатель ССВ Сара Вагенкнехт стала жертвой нападения с краской во время своего предвыборного выступления в Эрфурте в четверг вечером", - пишет Welt. Сообщается, что в конце 40-минутного выступления к сцене подошёл мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт. Полицейские быстро повалили на землю нападавшего и увели его в наручниках. При этом собравшиеся скандировали "Сара! Сара!". Штеффен Квазебарт, кандидат от ССВ на выборах в Эрфурте, сообщил Welt, что Вагенкнехт не пострадала в результате нападения. По его словам, нападение "как-то связано с Украиной", а нападавший кричал что-то то ли на украинском, то ли на русском языке. Эрфурт - столица федеральной земли Тюрингия, в которой в воскресенье пройдут выборы в региональный парламент. ССВ по опросам занимает третье место с примерно 18% поддержки. Партия ССВ была образована в 2024 году, фактически отколовшись от Левой партии. В числе прочего ССВ и её лидер критикуют поставки оружия Украине и призывают к мирному разрешению конфликта.

https://ria.ru/20240818/sotrudnichestvo-1966912137.html

https://ria.ru/20240808/vagenkneht-1965058448.html

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тюрингия

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левая (партия), сара вагенкнехт, эрфурт, украина, тюрингия, в мире