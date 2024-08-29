https://ria.ru/20240829/upts-1969345474.html
В Ассирийской церкви раскритиковали украинский закон о запрете УПЦ
В Ассирийской церкви раскритиковали украинский закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 29.08.2024
В Ассирийской церкви раскритиковали украинский закон о запрете УПЦ
Католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Ава III в своем письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу назвал тираническим и посягающим на права и РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:46
2024-08-29T22:46
2024-08-29T22:46
религия
украина
восток
россия
украинская православная церковь
русская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Ава III в своем письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу назвал тираническим и посягающим на права и свободы верующих украинский закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ). Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда кроме украинских раскольников входят главы иудейской, католической, протестантской и мусульманской общин страны. "С глубокой печалью и серьезным беспокойством я воспринял известие о том, что 20 августа Верховная рада Украины приняла законопроект, по сути объявляющий вне закона каноническую Украинскую православную церковь... Законопроект №8371, подписанный 24 августа президентом Украины, представляет собой не что иное, как прямое посягательство на религиозные права и свободы в том, что касается конституции Украины и международного права – гарантов религиозной свободы... Молим Всемогущего Бога ниспослать помощь и силы всем, на чьей жизни несправедливо и неблагоприятно сказалось принятие этого тиранического закона", - говорится в письме, опубликованном в четверг на сайте отдела внешних церковных связей РПЦ. По словам патриарха, законопроект, якобы направленный на защиту украинских религиозных организаций от "иностранного влияния", принят с единственной целью – объявить незаконными Украинскую православную церковь и её верующих. "Кроме того, глава украинского государства публично заявил о том, что данный закон призван "защитить духовную жизнь" Украины. Глубокую печаль вызывает тот факт, что политики и светские законотворцы теперь считают себя защитниками своей страны, в то время как сами не имеют ни веры, ни страха Божиего", - отметил предстоятель Ассирийской церкви. Он также выразил солидарность с канонической Украинской православной Церковью. "Молимся о том, чтобы прямым следствием принятия данного несправедливого закона не стали гонения на народ Божий, а также о том, чтобы по закону страны права и привилегии Украинской православной церкви были в полной мере защищены", - добавил патриарх. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
https://ria.ru/20240825/tserkov-1968348761.html
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украина, восток, россия, украинская православная церковь, русская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Восток, Россия, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В Ассирийской церкви раскритиковали украинский закон о запрете УПЦ
Глава Ассирийской церкви назвал тираническим украинский закон о запрете УПЦ
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Ава III в своем письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу назвал тираническим и посягающим на права и свободы верующих украинский закон, направленный на запрет Украинской православной церкви (УПЦ).
Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине
УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ
". Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда кроме украинских раскольников входят главы иудейской, католической, протестантской и мусульманской общин страны.
"С глубокой печалью и серьезным беспокойством я воспринял известие о том, что 20 августа Верховная рада
Украины приняла законопроект, по сути объявляющий вне закона каноническую Украинскую православную церковь
... Законопроект №8371, подписанный 24 августа президентом Украины, представляет собой не что иное, как прямое посягательство на религиозные права и свободы в том, что касается конституции Украины и международного права – гарантов религиозной свободы... Молим Всемогущего Бога ниспослать помощь и силы всем, на чьей жизни несправедливо и неблагоприятно сказалось принятие этого тиранического закона", - говорится в письме, опубликованном в четверг на сайте отдела внешних церковных связей РПЦ.
По словам патриарха, законопроект, якобы направленный на защиту украинских религиозных организаций от "иностранного влияния", принят с единственной целью – объявить незаконными Украинскую православную церковь и её верующих.
"Кроме того, глава украинского государства публично заявил о том, что данный закон призван "защитить духовную жизнь" Украины. Глубокую печаль вызывает тот факт, что политики и светские законотворцы теперь считают себя защитниками своей страны, в то время как сами не имеют ни веры, ни страха Божиего", - отметил предстоятель Ассирийской церкви.
Он также выразил солидарность с канонической Украинской православной Церковью.
"Молимся о том, чтобы прямым следствием принятия данного несправедливого закона не стали гонения на народ Божий, а также о том, чтобы по закону страны права и привилегии Украинской православной церкви были в полной мере защищены", - добавил патриарх.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата
– самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ
стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.