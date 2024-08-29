https://ria.ru/20240829/ukraina-1969305181.html

Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области

Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области - РИА Новости, 29.08.2024

Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области

Суд на Украине взыскал в доход государства квартиру у руководителя одного из военкоматов в Винницкой области, приобретение которой за почти 2 миллиона гривен... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:14

2024-08-29T18:14

2024-08-29T18:14

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд на Украине взыскал в доход государства квартиру у руководителя одного из военкоматов в Винницкой области, приобретение которой за почти 2 миллиона гривен (более 46 тысяч долларов) счел необоснованным, сообщает украинский телеканал "Мы - Украина". "Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) о признании необоснованным актива на сумму свыше 1,9 миллиона гривен (более 46 тысяч долларов) и взыскании его в доход государства. Квартира принадлежит руководителю одного из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) Винницкой области", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале, при этом имя военкома не уточняется. Следствием установлено, что близкий родственник руководителя военкомата по его поручению купил квартиру в пригороде Винницы. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства упомянутого актива. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240822/sud-1967872290.html

https://ria.ru/20240815/volchansk-1966419012.html

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в мире, винницкая область, винница, украина, владимир зеленский