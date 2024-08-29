Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области
Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области за 1,9 млн $
© Depositphotos.com / Andrey NekrasovУкраинский флаг
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд на Украине взыскал в доход государства квартиру у руководителя одного из военкоматов в Винницкой области, приобретение которой за почти 2 миллиона гривен (более 46 тысяч долларов) счел необоснованным, сообщает украинский телеканал "Мы - Украина".
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) о признании необоснованным актива на сумму свыше 1,9 миллиона гривен (более 46 тысяч долларов) и взыскании его в доход государства. Квартира принадлежит руководителю одного из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) Винницкой области", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале, при этом имя военкома не уточняется.
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Следствием установлено, что близкий родственник руководителя военкомата по его поручению купил квартиру в пригороде Винницы. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства упомянутого актива.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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