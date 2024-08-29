Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969305181.html
Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области
Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области - РИА Новости, 29.08.2024
Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области
Суд на Украине взыскал в доход государства квартиру у руководителя одного из военкоматов в Винницкой области, приобретение которой за почти 2 миллиона гривен... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:14
2024-08-29T18:14
в мире
винницкая область
винница
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд на Украине взыскал в доход государства квартиру у руководителя одного из военкоматов в Винницкой области, приобретение которой за почти 2 миллиона гривен (более 46 тысяч долларов) счел необоснованным, сообщает украинский телеканал "Мы - Украина". "Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) о признании необоснованным актива на сумму свыше 1,9 миллиона гривен (более 46 тысяч долларов) и взыскании его в доход государства. Квартира принадлежит руководителю одного из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) Винницкой области", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале, при этом имя военкома не уточняется. Следствием установлено, что близкий родственник руководителя военкомата по его поручению купил квартиру в пригороде Винницы. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства упомянутого актива. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240822/sud-1967872290.html
https://ria.ru/20240815/volchansk-1966419012.html
винницкая область
винница
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, винницкая область, винница, украина, владимир зеленский
В мире, Винницкая область, Винница, Украина, Владимир Зеленский
Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области

Суд на Украине лишил квартиры главу военкомата в Винницкой области за 1,9 млн $

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд на Украине взыскал в доход государства квартиру у руководителя одного из военкоматов в Винницкой области, приобретение которой за почти 2 миллиона гривен (более 46 тысяч долларов) счел необоснованным, сообщает украинский телеканал "Мы - Украина".
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) о признании необоснованным актива на сумму свыше 1,9 миллиона гривен (более 46 тысяч долларов) и взыскании его в доход государства. Квартира принадлежит руководителю одного из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) Винницкой области", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале, при этом имя военкома не уточняется.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
На Украине будут судить мужчину, продававшего оружие через интернет
22 августа, 18:26
Следствием установлено, что близкий родственник руководителя военкомата по его поручению купил квартиру в пригороде Винницы. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства упомянутого актива.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Флаг Украины в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
На Украине будут заочно судить экс-мэра Волчанска
15 августа, 15:59
 
В миреВинницкая областьВинницаУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала