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В Венгрии прокомментировали подготовку НАТО украинских военных - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 29.08.2024 (обновлено: 19:51 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969299516.html
В Венгрии прокомментировали подготовку НАТО украинских военных
В Венгрии прокомментировали подготовку НАТО украинских военных - РИА Новости, 29.08.2024
В Венгрии прокомментировали подготовку НАТО украинских военных
Венгрия не препятствует ЕС проводить миссию по подготовке украинских военных на территории сообщества, но не позволит перенести её на территорию Украины,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:44
2024-08-29T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
россия
петер сийярто
евросоюз
нато
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Венгрия не препятствует ЕС проводить миссию по подготовке украинских военных на территории сообщества, но не позволит перенести её на территорию Украины, поскольку появление там большого числа военных НАТО даже с целью обучения несёт угрозу эскалации, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, на страны-члены ЕС оказывается "большое давление, чтобы расширить и продлить миссию по подготовке украинских военных", в которой Венгрия не принимает участия никаким образом. "Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится... Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он называл "чрезвычайно опасной" идею "ряда стран ЕС и верховного представителя по иностранных делам" о расширении миссии на территорию Украины, где проводить её будут "военные стран ЕС, являющиеся также военными НАТО". "Мы считаем, что если военные ЕС и НАТО в будущем в большом количестве окажутся на Украине, пусть и в целях обучения, это означало бы очень серьёзный риск эскалации", - подчеркнул Сийярто.Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
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в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
В Венгрии прокомментировали подготовку НАТО украинских военных

Сийярто: Венгрия не позволит перенести подготовку НАТО военных ВСУ на Украину

© AP Photo / Aleksandr ShulmanАмериканские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ
Американские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Aleksandr Shulman
Американские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Венгрия не препятствует ЕС проводить миссию по подготовке украинских военных на территории сообщества, но не позволит перенести её на территорию Украины, поскольку появление там большого числа военных НАТО даже с целью обучения несёт угрозу эскалации, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, на страны-члены ЕС оказывается "большое давление, чтобы расширить и продлить миссию по подготовке украинских военных", в которой Венгрия не принимает участия никаким образом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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"Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится... Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он называл "чрезвычайно опасной" идею "ряда стран ЕС и верховного представителя по иностранных делам" о расширении миссии на территорию Украины, где проводить её будут "военные стран ЕС, являющиеся также военными НАТО".
"Мы считаем, что если военные ЕС и НАТО в будущем в большом количестве окажутся на Украине, пусть и в целях обучения, это означало бы очень серьёзный риск эскалации", - подчеркнул Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоЕвросоюзНАТО
 
 
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