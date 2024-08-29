https://ria.ru/20240829/ukraina-1969262672.html

На Украине могут запустить "экономическое бронирование" от мобилизации

На Украине могут запустить "экономическое бронирование" от мобилизации - РИА Новости, 29.08.2024

На Украине могут запустить "экономическое бронирование" от мобилизации

На Украине в октябре-ноябре могут запустить "экономическое бронирование" от мобилизации, где одним из критериев будет размер зарплаты, сообщил депутат Верховной РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:48

2024-08-29T15:48

2024-08-29T15:48

в мире

украина

давид арахамия

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На Украине в октябре-ноябре могут запустить "экономическое бронирование" от мобилизации, где одним из критериев будет размер зарплаты, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. В начале июля Железняк сообщал, что минэкономики Украины, несмотря на отказ властей страны от идеи обеспечивать сотрудников бронью от армии за определенную сумму, продолжает работу по поиску баланса в данном вопросе. "Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат. Сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение - ждут позицию высшего политического руководства. По датам внедрения: где-то октябрь-ноябрь планируют. По консервативным расчетам это 40 миллиардов гривен в год", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по "экономическому бронированию", предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника. На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240827/zelenskij-1968807284.html

https://ria.ru/20240522/mobilizatsiya-1947648051.html

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в мире, украина, давид арахамия, владимир зеленский, верховная рада украины