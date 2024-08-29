СМИ узнали, почему затягиваются переговоры о помощи Украине
Euractiv: переговоры о помощи Украине затягиваются из-за опасений США за санкции
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Переговоры о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счет использования прибыли от замороженных российских активов затягиваются из-за требований США, которые хотели бы гарантий сохранения санкций Евросоюза против России на более длительный период, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
"Запад сталкивается с задержками в согласовании технических деталей соглашения, которое разблокирует 50 миллиардов помощи для Украины за счет использования сверхприбыли от замороженных активов российского центробанка. Переговоры продвигаются медленно из-за опасений США о том, насколько постоянной может быть заморозка, учитывая, что ЕС необходимо продлевать свои санкции в отношении России каждые полгода при единогласии все 27 государств-членов... Вашингтон запросил более долгосрочные гарантии, которые предусматривали бы перевод механизма санкций на годичный или более длительный цикл", - сообщает портал.
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Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что рамочное соглашение стран "большой семерки" по поводу выдачи Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от активов РФ, будет в октябре.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью".
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