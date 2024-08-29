https://ria.ru/20240829/ukraina-1969166745.html

СМИ узнали, почему затягиваются переговоры о помощи Украине

СМИ узнали, почему затягиваются переговоры о помощи Украине - РИА Новости, 29.08.2024

СМИ узнали, почему затягиваются переговоры о помощи Украине

Переговоры о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счет использования прибыли от замороженных российских активов затягиваются из-за требований США,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:25

2024-08-29T11:25

2024-08-29T11:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

паоло джентилони

сергей лавров

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Переговоры о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счет использования прибыли от замороженных российских активов затягиваются из-за требований США, которые хотели бы гарантий сохранения санкций Евросоюза против России на более длительный период, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. "Запад сталкивается с задержками в согласовании технических деталей соглашения, которое разблокирует 50 миллиардов помощи для Украины за счет использования сверхприбыли от замороженных активов российского центробанка. Переговоры продвигаются медленно из-за опасений США о том, насколько постоянной может быть заморозка, учитывая, что ЕС необходимо продлевать свои санкции в отношении России каждые полгода при единогласии все 27 государств-членов... Вашингтон запросил более долгосрочные гарантии, которые предусматривали бы перевод механизма санкций на годичный или более длительный цикл", - сообщает портал. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что рамочное соглашение стран "большой семерки" по поводу выдачи Украине кредитов на 50 миллиардов долларов, погашаемых из доходов от активов РФ, будет в октябре. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью".

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, паоло джентилони, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, g7, euroclear, в мире