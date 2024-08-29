https://ria.ru/20240829/ukraina-1969141579.html

В Днепропетровске подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ

В Днепропетровске подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024

В Днепропетровске подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ

Неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ в Днепропетровске на Украине, сообщает в четверг телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:33

2024-08-29T10:33

2024-08-29T10:33

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ в Днепропетровске на Украине, сообщает в четверг телеканал "Новости.LIVE". Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). "В Днепропетровске снова сожгли машину военных. Неизвестные облили легковоспламеняющимся веществом моторный отсек авто и подожгли его. Правоохранители уже разыскивают поджигателей", - говорится в Telegram-канале СМИ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969003033.html

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины