Рейтинг@Mail.ru
"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 29.08.2024 (обновлено: 10:35 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969132193.html
"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.08.2024
"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Российские военные очень быстро продвигаются в ДНР, приводит издание "Газета по-украински" мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива. "Еще... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:49
2024-08-29T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные очень быстро продвигаются в ДНР, приводит издание "Газета по-украински" мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива. "Еще весной Новогродовку хорошо окопали и укрепили. Сейчас ее уже заняли. Противник за несколько недель проходит расстояния, которые раньше он мог взять только за несколько месяцев", — отметил он. Андрусив добавил, что российские военные не просто очень быстро ее взяли, но и украинские укрепления, из которых выбить их будет сложно. Из разговоров с украинскими военными видны две причины, отмечает он. Первая - это нехватка людей и снарядов, а вторая - плохое управление. Он привел пример, как раньше комбригов снимали за утраченную деревню, а тут оперативный кризис и ничего не происходит.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969119406.html
https://ria.ru/20240828/partner-1968801663.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_e5e7f542a5c9b738c615ef0783f641c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР

Бывший советник главы МВД Украины: ВС РФ очень быстро продвигаются в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные очень быстро продвигаются в ДНР, приводит издание "Газета по-украински" мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива.

"Еще весной Новогродовку хорошо окопали и укрепили. Сейчас ее уже заняли. Противник за несколько недель проходит расстояния, которые раньше он мог взять только за несколько месяцев", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
На Западе раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому
09:06
Андрусив добавил, что российские военные не просто очень быстро ее взяли, но и украинские укрепления, из которых выбить их будет сложно.

Из разговоров с украинскими военными видны две причины, отмечает он. Первая - это нехватка людей и снарядов, а вторая - плохое управление. Он привел пример, как раньше комбригов снимали за утраченную деревню, а тут оперативный кризис и ничего не происходит.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Нужно говорить с Россией". Ближайший партнер Киева готовится к поражению
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала