"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Бывший советник главы МВД Украины: ВС РФ очень быстро продвигаются в ДНР
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные очень быстро продвигаются в ДНР, приводит издание "Газета по-украински" мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива.
"Еще весной Новогродовку хорошо окопали и укрепили. Сейчас ее уже заняли. Противник за несколько недель проходит расстояния, которые раньше он мог взять только за несколько месяцев", — отметил он.
"Еще весной Новогродовку хорошо окопали и укрепили. Сейчас ее уже заняли. Противник за несколько недель проходит расстояния, которые раньше он мог взять только за несколько месяцев", — отметил он.
Андрусив добавил, что российские военные не просто очень быстро ее взяли, но и украинские укрепления, из которых выбить их будет сложно.
Из разговоров с украинскими военными видны две причины, отмечает он. Первая - это нехватка людей и снарядов, а вторая - плохое управление. Он привел пример, как раньше комбригов снимали за утраченную деревню, а тут оперативный кризис и ничего не происходит.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.
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Из разговоров с украинскими военными видны две причины, отмечает он. Первая - это нехватка людей и снарядов, а вторая - плохое управление. Он привел пример, как раньше комбригов снимали за утраченную деревню, а тут оперативный кризис и ничего не происходит.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>