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"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР

"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.08.2024

"Уже заняли". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР

Российские военные очень быстро продвигаются в ДНР, приводит издание "Газета по-украински" мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива. "Еще... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:49

2024-08-29T09:49

2024-08-29T10:35

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военные очень быстро продвигаются в ДНР, приводит издание "Газета по-украински" мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива. "Еще весной Новогродовку хорошо окопали и укрепили. Сейчас ее уже заняли. Противник за несколько недель проходит расстояния, которые раньше он мог взять только за несколько месяцев", — отметил он. Андрусив добавил, что российские военные не просто очень быстро ее взяли, но и украинские укрепления, из которых выбить их будет сложно. Из разговоров с украинскими военными видны две причины, отмечает он. Первая - это нехватка людей и снарядов, а вторая - плохое управление. Он привел пример, как раньше комбригов снимали за утраченную деревню, а тут оперативный кризис и ничего не происходит.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина