Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
"Новости.LIVE": в Киевской области прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Новости.LIVE".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях воздушная тревога действует примерно с полуночи. В 08:00 мск тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 08:15 мск — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сегодня СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Одесской областях.
Компания "Харьковоблэнерго" сообщает, что часть города осталась без электричества.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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