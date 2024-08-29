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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 29.08.2024 (обновлено: 09:19 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969115277.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:11
2024-08-29T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Новости.LIVE".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях воздушная тревога действует примерно с полуночи. В 08:00 мск тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 08:15 мск — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.Ранее сегодня СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Одесской областях.Компания "Харьковоблэнерго" сообщает, что часть города осталась без электричества.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киевская область, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

"Новости.LIVE": в Киевской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Новости.LIVE".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях воздушная тревога действует примерно с полуночи. В 08:00 мск тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 08:15 мск — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сегодня СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Одесской областях.
Компания "Харьковоблэнерго" сообщает, что часть города осталась без электричества.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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