https://ria.ru/20240829/ukraina-1969115277.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 29.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:11

2024-08-29T08:11

2024-08-29T09:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Новости.LIVE".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях воздушная тревога действует примерно с полуночи. В 08:00 мск тревога прозвучала в Кировоградской области, а в 08:15 мск — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.Ранее сегодня СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, в Сумской и Одесской областях.Компания "Харьковоблэнерго" сообщает, что часть города осталась без электричества.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, вооруженные силы украины, киев