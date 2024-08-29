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В Калининградской области турист погиб при погружении с аквалангом - РИА Новости, 29.08.2024
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18:08 29.08.2024 (обновлено: 18:15 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/turist-1969305502.html
В Калининградской области турист погиб при погружении с аквалангом
В Калининградской области турист погиб при погружении с аквалангом - РИА Новости, 29.08.2024
В Калининградской области турист погиб при погружении с аквалангом
Следователи регионального управления СК по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели туриста в озере при погружении с аквалангом, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:08
2024-08-29T18:15
происшествия
калининградская область
томская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Следователи регионального управления СК по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели туриста в озере при погружении с аквалангом, сообщает пресс-служба ведомства. В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в Синявинском озере мужчины, занимавшегося дайвингом, по данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка. "В Янтарном городском округе следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели туриста из Томской области... Личность погибшего установлена. Им оказался 42-летний житель Томской области, приехавший в регион в гости к другу", - говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчина, не имея ранее опыта погружения под воду со снаряжением для дайвинга, вечером в озере Синявинское нырял с аквалангом. В какой-то момент приятель заметил, что мужчина, сбросив снаряжение, начал стремительно подниматься на поверхность воды. Прибывшими на место медиками были проведены реанимационные мероприятия, которые не принесли результата. Мужчина скончался. Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, калининградская область, томская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Томская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области турист погиб при погружении с аквалангом

СК выяснит обстоятельства гибели туриста в озере Калининградской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 авг — РИА Новости. Следователи регионального управления СК по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели туриста в озере при погружении с аквалангом, сообщает пресс-служба ведомства.
В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в Синявинском озере мужчины, занимавшегося дайвингом, по данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.
"В Янтарном городском округе следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели туриста из Томской области... Личность погибшего установлена. Им оказался 42-летний житель Томской области, приехавший в регион в гости к другу", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина, не имея ранее опыта погружения под воду со снаряжением для дайвинга, вечером в озере Синявинское нырял с аквалангом. В какой-то момент приятель заметил, что мужчина, сбросив снаряжение, начал стремительно подниматься на поверхность воды. Прибывшими на место медиками были проведены реанимационные мероприятия, которые не принесли результата. Мужчина скончался.
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияКалининградская областьТомская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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