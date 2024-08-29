https://ria.ru/20240829/tserkov-1969339884.html

В РПЦ прокомментировали возможное закрытие Православной церкви Молдавии

В РПЦ прокомментировали возможное закрытие Православной церкви Молдавии - РИА Новости, 29.08.2024

В РПЦ прокомментировали возможное закрытие Православной церкви Молдавии

Заявление молдавского депутата о возможном закрытии Православной церкви Молдавии по украинскому сценарию - это угроза православным верующим в стране и символ... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:48

2024-08-29T21:48

2024-08-29T21:48

религия

молдавия

украина

вахтанг кипшидзе

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

румынская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заявление молдавского депутата о возможном закрытии Православной церкви Молдавии по украинскому сценарию - это угроза православным верующим в стране и символ "правого беспредела", который может им грозить, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее депутат правящей молдавской партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти страны намерены закрыть Православную церковь Молдавии (самоуправляемая церковь в составе РПЦ). Депутат в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством, пообещал, что власти вскоре "отрекутся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская" и "этой осенью вопрос будет закрыт". Позже в партии заявили, что это его личное мнение, которое не отражает официальную позицию ПДС. "Заявление этого депутата следует расценивать как угрозу в отношении большинства верующих Православной церкви Молдовы. Эти угрозы символизируют тот правовой беспредел, который может грозить невинным верующим этой церкви, желающим просто следовать своей канонической принадлежности, свободно исповедовать свою веру, молиться, посещать храмы, то есть вести полноценную жизнь", - сказал Кипшидзе. По его словам, подобные заявления на самом высоком уровне свидетельствуют об упадке правосознания, который поражает правящие круги не только в Молдавии, но и многих других странах, в том числе тех, где сквозь пальцы смотрят на преследование верующих на территории Украины. "Мы надеемся, что молдавское общество, верующие Молдавской церкви не позволят подобного рода провокаторам заниматься разжиганием межрелигиозной ненависти и убеждён, что в молдавском обществе достаточно здравомыслящих людей, которые не позволят повторить то, что произошло с Украинской православной церковью, ставшей мишенью для беззаконных действий местных властей", - заключил собеседник агентства. Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20240829/pmr-1969306916.html

https://ria.ru/20240829/tserkov-1969337735.html

https://ria.ru/20240725/gaz-1962049017.html

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молдавия, украина, вахтанг кипшидзе, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, румынская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц