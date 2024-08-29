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В РПЦ рассказали о попытке травли священников в Молдавии

В РПЦ рассказали о попытке травли священников в Молдавии - РИА Новости, 29.08.2024

В РПЦ рассказали о попытке травли священников в Молдавии

Молдавские власти пытаются развязать травлю священников Православной церкви Молдавии, посещающих пределы РПЦ с паломническими визитами, рассказал заместитель... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:27

2024-08-29T21:27

2024-08-29T21:29

религия

молдавия

москва

вахтанг кипшидзе

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

румынская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Молдавские власти пытаются развязать травлю священников Православной церкви Молдавии, посещающих пределы РПЦ с паломническими визитами, рассказал заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Очередную попытку подрыва самой идеи религиозной свободы предпринимают молдавские власти, пытающиеся развязать травлю священников Православной церкви Молдовы, посещающих пределы Русской церкви с паломническими визитами. Я тоже имел возможность пообщаться с этими священникам в рамках посещения ими Москвы и считаю, что их право на общение с собратьями безусловно. Отрадно, что и в Молдавии звучат здравые голоса в поддержку этих священников, которых хотят загнать в какое-то гетто, связанное с текущей политической конъюнктурой в Молдавии", - написал в четверг Кипшидзе в своем Telegram-канале. Ранее депутат правящей молдавской партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти страны намерены закрыть Православную церковь Молдавии (самоуправляемая церковь в составе РПЦ). Депутат в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством, пообещал, что власти вскоре "отрекутся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская" и "этой осенью вопрос будет закрыт". Позже в партии заявили, что это его личное мнение, которое не отражает официальную позицию ПДС. Во октябре 2023 года Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20240829/pmr-1969306916.html

https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969269580.html

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