https://ria.ru/20240829/trevoga-1969345291.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:43
2024-08-29T22:43
2024-08-29T22:43
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит два с половиной часа. В Харьковской области тревога раздалась в 21.42 мск. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 22.28. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу