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Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.08.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:36 29.08.2024 (обновлено: 14:42 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/terakt-1969234314.html
Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе"
Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.08.2024
Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе"
Фигурант по делу о теракте в "Крокусе" Умеджон Солиев находился в розыске в России, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:36
2024-08-29T14:42
россия
крокус
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
каспийск
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Фигурант по делу о теракте в "Крокусе" Умеджон Солиев находился в розыске в России, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости."Разыскивается по статье УК РФ. Переобъявлен. Ранее разыскивался", - следует из базы розыска МВД РФ.Сегодня Басманный суд столицы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html
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россия
каспийск
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россия, крокус, происшествия, каспийск, красногорск, крокус сити холл
Россия, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Каспийск, Красногорск, Крокус Сити Холл
Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе"

Новый фигурант по делу о теракте в "Крокусе" находился в розыске с начала весны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Фигурант по делу о теракте в "Крокусе" Умеджон Солиев находился в розыске в России, свидетельствуют данные МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Разыскивается по статье УК РФ. Переобъявлен. Ранее разыскивался", - следует из базы розыска МВД РФ.
Алишер Касимов в суде - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Долг арестованного по делу о теракте в "Крокусе" превысил сто тысяч рублей
21 августа, 10:56
Сегодня Басманный суд столицы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.
Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель
4 августа, 02:58
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусПроисшествияКаспийскКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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