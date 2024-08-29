https://ria.ru/20240829/tekhnoprom-2024-1969138163.html

Новые технологии сбережения здоровья обсудили на "Технопроме-2024"

Новые технологии сбережения здоровья обсудили на "Технопроме-2024" - РИА Новости, 29.08.2024

Новые технологии сбережения здоровья обсудили на "Технопроме-2024"

На XI Международном форуме технологического развития "Технопром-2024" обсудили новые технологии сбережения здоровья и поговорили о том, как вырастить... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:18

2024-08-29T10:18

2024-08-29T10:18

россия

сколково

татьяна семенова

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На XI Международном форуме технологического развития "Технопром-2024" обсудили новые технологии сбережения здоровья и поговорили о том, как вырастить специалистов, которые смогут их реализовать и применить в ближайшей перспективе, сообщает пресс-служба фонда "Сколково". Модератором сессии "Как построить медицину будущего: настройка системы образования для подготовки кадров в высокотехнологичной медицине" выступила управляющий директор Центра биомедицинских технологий "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) Камила Зарубина. Она напомнила, что в числе приоритетов национальных целей развития, обозначенных президентом, — сохранение и укрепление здоровья населения страны, реализация потенциала каждого человека, усиление института семьи. "Тема здравоохранения интересует нас всех, и для решения задач в области здравоохранения в июле 2024 года был представлен нацпроект “Новые технологии сбережения здоровья”, главная задача которого — развитие биомедицинских и профилактических технологий", — добавила Зарубина, слова которой приводятся в сообщении. Она добавила, что помимо задач по укреплению технологического суверенитета и развитию технологий в медицине, конкурирующих с международными, перед страной также стоит глобальная цель повысить к 2030 году ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Достичь этого позволит только совместная работа государства, образовательных и медицинских институтов с бизнесом, уверена эксперт. О том, что представляет собой национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" и какие вызовы ставит перед собой государство, рассказала заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова: "Прежде всего, необходимо уйти от высокой доли импорта лекарственных препаратов и медизделий, а также сократить зависимость от иностранного сырья, субстанций и комплектующих, устранить отставание в медицинских технологиях и модернизировать материально-техническую базу научных и медицинских организаций. Не менее важно повысить доверие медработников и граждан к российским лекарствам, а также в целом снизить стоимость препараторов и медизделий. Дорожная карта предполагает локализацию 186 международных непатентованных наименований лекарств, в том числе препаратов, влияющих на продолжительность жизни. Для медизделий это 368 видов по наиболее востребованным направлениям", - цитирует пресс-служба "Сколкова" Семенову.

https://ria.ru/20240828/patent-1968950419.html

https://ria.ru/20240708/skolkovo-1958376797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сколково, татьяна семенова, вэб.рф (вэб)