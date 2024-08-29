https://ria.ru/20240829/taxi-1969313062.html

Муфтии раскритиковали московского таксиста за отказ везти раввина

Муфтии раскритиковали московского таксиста за отказ везти раввина - РИА Новости, 29.08.2024

Муфтии раскритиковали московского таксиста за отказ везти раввина

Руководили мусульманских организаций России подвергли критике действия московского таксиста, который отказался везти раввина из-за его религиозной... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:17

2024-08-29T19:17

2024-08-29T19:17

религия

россия

москва

северный кавказ

ильдар аляутдинов

шафиг пшихачев

происшествия

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Руководили мусульманских организаций России подвергли критике действия московского таксиста, который отказался везти раввина из-за его религиозной принадлежности. Ранее раввин Михоэль Ставропольский опубликовал в соцсетях кадры, на которых религиозный деятель беседует с водителем, отказывающимся везти его по религиозным соображениям. "Думаю, это нелицеприятный эпизод для мусульман. Мы, правоверные, должны показывать пример добросердечности и добрососедства. Бедный раввин ни при чем в этих политических и иных катаклизмах. А таксисту надо подумать над своим поведением, а лучше всего уволится, чтобы нас не позорил", - сказал РИА Новости генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев. По его словам, этот инцидент может "иметь продолжение в негативном ключе", так как "дурной пример заразителен". По мнению зампреда Духовного управления мусульман РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, нельзя приводить к "одному знаменателю единичный случай". "Таксист по его собственному убеждению принял такое решение. Но это не отображает общего настроения. Так или иначе, мы должны быть источником благонравия, ко всем относиться одинаково. В исламе подчеркивается, что наилучший из людей тот, от кого ожидаешь добро и рядом с которым чувствуешь себя в безопасности", - сказал он. Муфтий Аляутдинов отметил, что отказ таксиста, возможно, связан с израильской агрессией в секторе Газа. "Мусульман всего мира беспокоит происходящее на Ближнем Востоке. Мы хотим, чтобы закончился геноцид со стороны Израиля. Но происходящее там не должно быть причиной отказа выполнять свою работу таксистом. Мы не должны на зло отвечать злом по отношению к ни в чем неповинным людям", - заключил Аляутдинов.

https://ria.ru/20240820/rossiya-1967225190.html

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россия, москва, северный кавказ, ильдар аляутдинов, шафиг пшихачев, происшествия