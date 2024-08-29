https://ria.ru/20240829/taksist-1969311825.html
В еврейской общине высказались об отказе московского таксиста везти раввина
В еврейской общине высказались об отказе московского таксиста везти раввина - РИА Новости, 29.08.2024
В еврейской общине высказались об отказе московского таксиста везти раввина
Случай с московским таксистом, который отказался везти представителя еврейской общины, уникален и даже анекдотичен, заявил РИА Новости руководитель департамента РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:47
2024-08-29T18:47
2024-08-29T19:47
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Случай с московским таксистом, который отказался везти представителя еврейской общины, уникален и даже анекдотичен, заявил РИА Новости руководитель департамента ФЕОР по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич. Ранее раввин Михоэль Ставропольский опубликовал в соцсетях видео, на котором водитель такси отказывается везти его по религиозным соображениям. "Михоэль — наставник молодежной программы (Федерации еврейских общин России. — Прим. ред.). Этот случай с ним — уникальный, можно сказать, анекдотичный. Потому эта информация так широко распространилась, это лишь подчеркивает единичный характер ситуации. Я лично регулярно пользуюсь услугами такси и ни разу не сталкивался с подобным", — отметил Гуревич.Он обратил внимание, что в Москве проживают тысячи граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, которые не всегда знают город, но они, по опыту раввина, никогда не делали антисемитских высказываний.
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федерация еврейских общин россии, москва, общество
Федерация еврейских общин России, Москва, Общество
В еврейской общине высказались об отказе московского таксиста везти раввина
Глава департамента ФЕОР назвал отказ таксиста в Москве везти раввина уникальным
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Случай с московским таксистом, который отказался везти представителя еврейской общины, уникален и даже анекдотичен, заявил РИА Новости руководитель департамента ФЕОР по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич.
Ранее раввин Михоэль Ставропольский опубликовал в соцсетях видео, на котором водитель такси отказывается везти его по религиозным соображениям.
«
"Михоэль — наставник молодежной программы (Федерации еврейских общин России. — Прим. ред.). Этот случай с ним — уникальный, можно сказать, анекдотичный. Потому эта информация так широко распространилась, это лишь подчеркивает единичный характер ситуации. Я лично регулярно пользуюсь услугами такси и ни разу не сталкивался с подобным", — отметил Гуревич.
Он обратил внимание, что в Москве проживают тысячи граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, которые не всегда знают город, но они, по опыту раввина, никогда не делали антисемитских высказываний.