https://ria.ru/20240829/sud-1969307242.html

Суд в Киеве изменил меру пресечения Коломойскому*

Суд в Киеве изменил меру пресечения Коломойскому* - РИА Новости, 29.08.2024

Суд в Киеве изменил меру пресечения Коломойскому*

Суд в Киеве изменил меру пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) по одному из дел с... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:26

2024-08-29T18:26

2024-08-29T18:34

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игорь коломойский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд в Киеве изменил меру пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) по одному из дел с содержания под стражей на залог в размере более 1,8 миллиарда гривен (более 43,7 миллиона долларов), сообщил в четверг украинский телеканал "Общественное". "Бизнесмен Игорь Коломойский* будет оставаться под стражей, хотя в одном из дел ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог 1,877 миллиарда гривен (более 43,7 миллиона долларов). Коломойский* сказал, что не имеет возможности оплатить этот залог", - сообщает телеканал "Общественное". При этом, как пишет телеканал, у Коломойского* по другому делу мера пресечения – содержание под стражей, так что даже если бы бизнесмен внес эти средства, его бы не выпустили из СИЗО. Как сообщало 21 августа бюро экономической безопасности Украины, следователи завершили досудебное расследование против Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944732730.html

https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html

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в мире, киев, украина, игорь коломойский, служба безопасности украины