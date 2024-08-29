https://ria.ru/20240829/strategiya-1969265122.html

Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет

Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет - РИА Новости, 29.08.2024

Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет

Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:55

2024-08-29T15:55

2024-08-29T16:57

россия

михаил мишустин

общество

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина."Правительство утвердило стратегию реализации молодежной политики на ближайшие шесть лет", — сказал он.Документ предполагает: Как отметил Мишустин, в России проживают почти 38 миллионов человек в возрасте 14-35 лет и забота об их будущем необходима для обеспечения национальной безопасности.Уточняется, что Росмолодежь в ближайшие полгода разработает план мероприятий для реализации стратегии молодежной политики.В начале августа президент Владимир Путин поручил при подготовке нацпроекта "Молодежь и дети" проработать вопросы, касающиеся продления до 2030-го и расширения программы развития молодежной политики в российских субъектах "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html

https://ria.ru/20240710/golikova-1958711486.html

https://ria.ru/20240507/razvitie-1944503792.html

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россия, михаил мишустин, общество, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)