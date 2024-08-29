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Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет - РИА Новости, 29.08.2024
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15:55 29.08.2024 (обновлено: 16:57 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/strategiya-1969265122.html
Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет - РИА Новости, 29.08.2024
Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:55
2024-08-29T16:57
россия
михаил мишустин
общество
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина."Правительство утвердило стратегию реализации молодежной политики на ближайшие шесть лет", — сказал он.Документ предполагает: Как отметил Мишустин, в России проживают почти 38 миллионов человек в возрасте 14-35 лет и забота об их будущем необходима для обеспечения национальной безопасности.Уточняется, что Росмолодежь в ближайшие полгода разработает план мероприятий для реализации стратегии молодежной политики.В начале августа президент Владимир Путин поручил при подготовке нацпроекта "Молодежь и дети" проработать вопросы, касающиеся продления до 2030-го и расширения программы развития молодежной политики в российских субъектах "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных ассигнований из федерального бюджета.
https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html
https://ria.ru/20240710/golikova-1958711486.html
https://ria.ru/20240507/razvitie-1944503792.html
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россия, михаил мишустин, общество, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет

Мишустин: правительство утвердило стратегию молодежной политики на 6 лет

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМолодые люди в Москве
Молодые люди в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Правительство утвердило стратегию реализации молодежной политики на ближайшие шесть лет", — сказал он.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 16:04
Документ предполагает:
  • поддержку добровольческих и патриотических организаций;
  • внедрение дополнительных возможностей для обучения и повышения квалификации;
  • расширение доступа к качественному интернет-контенту, в том числе в рамках культурно-просветительских инициатив;
  • продвижение русского языка как основы для сотрудничества на международном уровне;
  • создание и развитие инфраструктуры для отдыха и занятий спортом;
  • улучшение туристической среды.
Как отметил Мишустин, в России проживают почти 38 миллионов человек в возрасте 14-35 лет и забота об их будущем необходима для обеспечения национальной безопасности.
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Уточняется, что Росмолодежь в ближайшие полгода разработает план мероприятий для реализации стратегии молодежной политики.
В начале августа президент Владимир Путин поручил при подготовке нацпроекта "Молодежь и дети" проработать вопросы, касающиеся продления до 2030-го и расширения программы развития молодежной политики в российских субъектах "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных ассигнований из федерального бюджета.
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РоссияМихаил МишустинОбществоВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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