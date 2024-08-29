https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969333358.html

Спецоперация, 29 августа: ВСУ потеряли до 2125 военных

Спецоперация, 29 августа: ВСУ потеряли до 2125 военных - РИА Новости, 29.08.2024

Спецоперация, 29 августа: ВСУ потеряли до 2125 военных

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, подразделения группировки "Центр"... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T20:56

2024-08-29T20:56

2024-08-29T21:02

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

иван приходько

вячеслав гладков

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, подразделения группировки "Центр" освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике, следует из опубликованной в четверг сводки Минобороны РФ. Также в сводке говорится, что "Запад", "Центр" и другие группировки ВС РФ нанесли поражение противнику, заняли более выгодные рубежи, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, а также отразили 18 контратак. Потери противника составили до 2125 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился БМП, трех бронетранспортеров М113 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубиц М777 и М198 производства США, самоходной артиллерийской установки Paladin производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", четырех орудий Д-20 и восьми Д-30, двух орудий М119 производства США, противотанковой пушки "Рапира" и восьми станций радиоэлектронной борьбы, а также четырех складов боеприпасов. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников за минувшие сутки поразили склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании и нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для военной техники ВСУ. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море. Продолжают терятьКак отмечается в отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, подразделения группировки "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки и сорвали еще несколько атак противника. Авиация, артиллерия и войска нанесли поражение бригадам ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области. Продолжается выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника. Оперативно-тактическая авиация в течение суток нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов украинских войск. За сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, БМП, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковую установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 7450 военнослужащих. Напряженная обстановкаПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в четверг выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. Как уточнил мэр Горловки Иван Приходько, два мирных жителя пострадали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ несколько раз обстреливали в четверг город Шебекино. Обстановка в Брянской области остается спокойной, хоть и напряженной из-за попыток вооруженных сил Украины дестабилизировать ситуацию, обстреливая приграничные районы, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, группировка "Брянск" усиливается, а украинские дроны российская ПВО сбивает "суперпрофессионально". Без прогрессаПомощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в рамках своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. По итогам встречи он заявил, что Китай и США не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису, не наметили никакого плана, несмотря на то, что КНР открыто заявляет, что украинский конфликт должен быть закончен дипломатическим путем. Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, включая строительство оборонительных сооружений и попытки закрепиться на российской территории, признал в четверг заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что его страна не вводила ограничений на использование Украиной истребителей F-16 над территорией РФ "при условии соблюдения законов войны". По его словам, в королевстве считают, что Киев может использовать поставляемые ими вооружения для наступательных действий. Позднее министр обороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды все же поставили Украине условие не наносить удары с помощью истребителей F-16 по гражданским объектам на территории России. Так и не поставилиВоздушная тревога в четверг звучала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В некоторых регионах она объявлялась неоднократно. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области, Харькове, Сумах, Одесской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Дальность полета новой украинской баллистической ракеты, о создании которой во вторник заявил Владимир Зеленский, составляет 600-700 километров, заявил в четверг советник главы его офиса Михаил Подоляк. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посетовал, что часть обещанных Западом систем ПВО Patriot так и не была доставлена на Украину. Он добавил, что в ходе предстоящей встречи призовет их поставить эти системы ПВО.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969303977.html

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969287920.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, россия, украина, иван приходько, вячеслав гладков, александр богомаз, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)