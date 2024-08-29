https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969333358.html
Спецоперация, 29 августа: ВСУ потеряли до 2125 военных
Спецоперация, 29 августа: ВСУ потеряли до 2125 военных - РИА Новости, 29.08.2024
Спецоперация, 29 августа: ВСУ потеряли до 2125 военных
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, подразделения группировки "Центр"... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:56
2024-08-29T20:56
2024-08-29T21:02
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иван приходько
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александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, подразделения группировки "Центр" освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике, следует из опубликованной в четверг сводки Минобороны РФ. Также в сводке говорится, что "Запад", "Центр" и другие группировки ВС РФ нанесли поражение противнику, заняли более выгодные рубежи, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, а также отразили 18 контратак. Потери противника составили до 2125 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился БМП, трех бронетранспортеров М113 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубиц М777 и М198 производства США, самоходной артиллерийской установки Paladin производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", четырех орудий Д-20 и восьми Д-30, двух орудий М119 производства США, противотанковой пушки "Рапира" и восьми станций радиоэлектронной борьбы, а также четырех складов боеприпасов. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников за минувшие сутки поразили склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании и нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для военной техники ВСУ. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море. Продолжают терятьКак отмечается в отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, подразделения группировки "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки и сорвали еще несколько атак противника. Авиация, артиллерия и войска нанесли поражение бригадам ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области. Продолжается выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника. Оперативно-тактическая авиация в течение суток нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов украинских войск. За сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, БМП, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковую установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 7450 военнослужащих. Напряженная обстановкаПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в четверг выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. Как уточнил мэр Горловки Иван Приходько, два мирных жителя пострадали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ несколько раз обстреливали в четверг город Шебекино. Обстановка в Брянской области остается спокойной, хоть и напряженной из-за попыток вооруженных сил Украины дестабилизировать ситуацию, обстреливая приграничные районы, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, группировка "Брянск" усиливается, а украинские дроны российская ПВО сбивает "суперпрофессионально". Без прогрессаПомощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в рамках своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. По итогам встречи он заявил, что Китай и США не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису, не наметили никакого плана, несмотря на то, что КНР открыто заявляет, что украинский конфликт должен быть закончен дипломатическим путем. Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, включая строительство оборонительных сооружений и попытки закрепиться на российской территории, признал в четверг заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что его страна не вводила ограничений на использование Украиной истребителей F-16 над территорией РФ "при условии соблюдения законов войны". По его словам, в королевстве считают, что Киев может использовать поставляемые ими вооружения для наступательных действий. Позднее министр обороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды все же поставили Украине условие не наносить удары с помощью истребителей F-16 по гражданским объектам на территории России. Так и не поставилиВоздушная тревога в четверг звучала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В некоторых регионах она объявлялась неоднократно. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области, Харькове, Сумах, Одесской области и подконтрольном ВСУ Херсоне. Дальность полета новой украинской баллистической ракеты, о создании которой во вторник заявил Владимир Зеленский, составляет 600-700 километров, заявил в четверг советник главы его офиса Михаил Подоляк. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посетовал, что часть обещанных Западом систем ПВО Patriot так и не была доставлена на Украину. Он добавил, что в ходе предстоящей встречи призовет их поставить эти системы ПВО.
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сша, россия, украина, иван приходько, вячеслав гладков, александр богомаз, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Иван Приходько, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, подразделения группировки "Центр" освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике, следует из опубликованной в четверг сводки Минобороны РФ.
Также в сводке говорится, что "Запад", "Центр" и другие группировки ВС РФ нанесли поражение противнику, заняли более выгодные рубежи, продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, а также отразили 18 контратак. Потери противника составили до 2125 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился БМП, трех бронетранспортеров М113 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубиц М777 и М198 производства США, самоходной артиллерийской установки Paladin производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", четырех орудий Д-20 и восьми Д-30, двух орудий М119 производства США, противотанковой пушки "Рапира" и восьми станций радиоэлектронной борьбы, а также четырех складов боеприпасов.
Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников за минувшие сутки поразили склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании и нефтебазу, обеспечивавшую поставки топлива для военной техники ВСУ. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера в Черном море.
Как отмечается в отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, подразделения группировки "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки и сорвали еще несколько атак противника.
Авиация, артиллерия и войска нанесли поражение бригадам ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области. Продолжается выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп противника. Оперативно-тактическая авиация в течение суток нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов украинских войск.
За сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, БМП, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковую установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 7450 военнослужащих.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в четверг выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. Как уточнил мэр Горловки Иван Приходько, два мирных жителя пострадали.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ несколько раз обстреливали в четверг город Шебекино.
Обстановка в Брянской области остается спокойной, хоть и напряженной из-за попыток вооруженных сил Украины дестабилизировать ситуацию, обстреливая приграничные районы, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, группировка "Брянск" усиливается, а украинские дроны российская ПВО сбивает "суперпрофессионально".
Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в рамках своего визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. По итогам встречи он заявил, что Китай и США не добились прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису, не наметили никакого плана, несмотря на то, что КНР открыто заявляет, что украинский конфликт должен быть закончен дипломатическим путем.
Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, включая строительство оборонительных сооружений и попытки закрепиться на российской территории, признал в четверг заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.
Командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что его страна не вводила ограничений на использование Украиной истребителей F-16 над территорией РФ "при условии соблюдения законов войны". По его словам, в королевстве считают, что Киев может использовать поставляемые ими вооружения для наступательных действий.
Позднее министр обороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды все же поставили Украине условие не наносить удары с помощью истребителей F-16 по гражданским объектам на территории России.
Воздушная тревога в четверг звучала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Николаевской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В некоторых регионах она объявлялась неоднократно.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской области, Харькове, Сумах, Одесской области и подконтрольном ВСУ Херсоне.
Дальность полета новой украинской баллистической ракеты, о создании которой во вторник заявил Владимир Зеленский, составляет 600-700 километров, заявил в четверг советник главы его офиса Михаил Подоляк.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посетовал, что часть обещанных Западом систем ПВО Patriot так и не была доставлена на Украину. Он добавил, что в ходе предстоящей встречи призовет их поставить эти системы ПВО.