https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969315462.html

Кадыров опубликовал кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Кадыров опубликовал кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Кадыров опубликовал кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают уничтожать технику противника на суджинском направлении Курской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров и опубликовал... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:27

2024-08-29T19:27

2024-08-29T19:27

безопасность

курская область

россия

брянская область

рамзан кадыров

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 29 авг - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают уничтожать технику противника на суджинском направлении Курской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров и опубликовал соответствующие кадры. "Отряд "Аида" из спецназа "Ахмат" продолжает бить врага и уничтожать его технику на суджинском направлении Курской области. Получается внушительно. Посмотрите и оцените работу парней", – подписал он видео в своем Telegram-канале. Кадыров также выразил уверенность, что всеобщими усилиями российским военнослужащим удастся достичь поставленной задачи. "Да, впереди предстоит пройти еще немалый путь, но самое главное – без доли сомнения и хладнокровно идем к поставленной цели", – заключил глава Чечни. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240817/dopros-1966755862.html

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

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россия

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Уничтожение техники ВСУ спецназом "Ахмат" Уничтожение техники ВСУ спецназом "Ахмат" 2024-08-29T19:27 true PT0M30S

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безопасность, курская область, россия, брянская область, рамзан кадыров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины