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Группировка "Север" отразила четыре атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила четыре атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Группировка "Север" отразила четыре атаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:14
2024-08-29T14:14
2024-08-29T14:14
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное в Курской области, противник потерял до 70 человек, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, силы группировки сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. "В результате противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" отразила четыре атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила четыре атаки ВСУ у Коренево и Черкасского Поречного