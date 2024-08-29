https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969188441.html
Российские войска освободили Николаевку в ДНР
Российские войска освободили Николаевку в ДНР - РИА Новости, 29.08.2024
Российские войска освободили Николаевку в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:17
2024-08-29T12:17
2024-08-29T12:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка <...> и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.За сутки на этом участке линии боевого соприкосновения российские войска нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник за сутки потерял до 530 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, добавили в Минобороны.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск в течение суток поразили: склад британских крылатых ракет Storm Shadow, нефтебазу, а также скопления войск и техники ВСУ в 135 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Николаевку в ДНР
МО РФ: подразделения группировки "Центр" освободили Николаевку в ДНР
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны
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"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка <...> и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
За сутки на этом участке линии боевого соприкосновения российские войска нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник за сутки потерял до 530 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, добавили в Минобороны.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск в течение суток поразили: склад британских крылатых ракет Storm Shadow, нефтебазу, а также скопления войск и техники ВСУ в 135 районах.