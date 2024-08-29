https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969188441.html

Российские войска освободили Николаевку в ДНР

Российские войска освободили Николаевку в ДНР - РИА Новости, 29.08.2024

Российские войска освободили Николаевку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:17

2024-08-29T12:17

2024-08-29T12:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900523707_0:247:3054:1965_1920x0_80_0_0_012964a5ff5a591d752f6a0d3d598b9a.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка <...> и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.За сутки на этом участке линии боевого соприкосновения российские войска нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник за сутки потерял до 530 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике, добавили в Минобороны.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск в течение суток поразили: склад британских крылатых ракет Storm Shadow, нефтебазу, а также скопления войск и техники ВСУ в 135 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф