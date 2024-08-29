https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969187255.html
Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР
Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР - РИА Новости, 29.08.2024
Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР
Российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:15
2024-08-29T12:15
2024-08-29T12:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР
МО РФ: группировка "Запад" освободила населенный пункт Стельмаховка в ЛНР