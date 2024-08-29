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Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 29.08.2024 (обновлено: 12:29 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/spetsoperatsiya-1969187255.html
Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР
Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР - РИА Новости, 29.08.2024
Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР
Российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:15
2024-08-29T12:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Стельмаховку в ЛНР

МО РФ: группировка "Запад" освободила населенный пункт Стельмаховка в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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