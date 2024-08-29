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Пользователи соцсети Х сообщили о сбоях в ее работе - РИА Новости, 29.08.2024
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23:04 29.08.2024 (обновлено: 23:13 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/sotsseti-1969347769.html
Пользователи соцсети Х сообщили о сбоях в ее работе
Пользователи соцсети Х сообщили о сбоях в ее работе - РИА Новости, 29.08.2024
Пользователи соцсети Х сообщили о сбоях в ее работе
Десятки тысяч пользователей соцсети Х по всему миру сообщили о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:04
2024-08-29T23:13
технологии
европа
сша
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Десятки тысяч пользователей соцсети Х по всему миру сообщили о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным сайта, сбои начались около 22.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, где превысило 50 тысяч обращений. Также поступили тысячи сообщений из стран Европы и других регионов мира.Большинство пользователей соцсети жалуются на работу мобильного приложения.
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РИА Новости
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технологии, европа, сша
Технологии, Европа, США
Пользователи соцсети Х сообщили о сбоях в ее работе

Downdetector: более 50 тыс пользователей соцсети Х сообщили о сбоях в работе

© AP Photo / Noah BergerЛоготип X
Логотип X - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Noah Berger
Логотип X. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Десятки тысяч пользователей соцсети Х по всему миру сообщили о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным сайта, сбои начались около 22.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, где превысило 50 тысяч обращений. Также поступили тысячи сообщений из стран Европы и других регионов мира.
Большинство пользователей соцсети жалуются на работу мобильного приложения.
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