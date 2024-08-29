https://ria.ru/20240829/sotsialka-1969297712.html
Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку"
Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку" - РИА Новости, 29.08.2024
Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку"
Дополнительные поступления в бюджет Нижегородской области на 2024 год направлены на решение социальных задач, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:37
2024-08-29T17:37
2024-08-29T17:37
нижегородская область
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3127ae393a16f44c2a19fe9e5895bf22.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Дополнительные поступления в бюджет Нижегородской области на 2024 год направлены на решение социальных задач, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Документ, внесённый губернатором, принят в двух чтениях. "Дополнительные поступления в бюджет-2024 направлены на решение социальных задач. Так, к 80-летию Победы в Нижегородской области необходимо благоустроить мемориалы героям Великой Отечественной войны. На обустройство памятных мест будет направлено 243 миллиона рублей. Часть работ будет выполнена в этом году. Весной будущего года благоустройство памятных мест продолжится", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина. На создание центра и кабинетов медико-социальной поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделят 63,7 миллиона рублей. На содержание новой акушерско-реанимационной выездной бригады, которая создана на базе городской клинической больницы №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода, – 23,5 миллиона рублей. Она будет оказывать консультативную реанимационную медпомощь и проводить эвакуацию в медучреждения жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Также Нижегородская область получит из федерального бюджета более 557 миллионов рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, свыше 200 миллионов рублей – на строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях по договорам найма.
https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html
https://ria.ru/20240828/blagoustroystvo-1969021883.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfde0b74637725956626b87d61d4f196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Дополнительные поступления в бюджет Нижегородской области на 2024 год направлены на решение социальных задач, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседании в четверг поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Документ, внесённый губернатором, принят в двух чтениях.
"Дополнительные поступления в бюджет-2024 направлены на решение социальных задач. Так, к 80-летию Победы в Нижегородской области необходимо благоустроить мемориалы героям Великой Отечественной войны. На обустройство памятных мест будет направлено 243 миллиона рублей. Часть работ будет выполнена в этом году. Весной будущего года благоустройство памятных мест продолжится", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина.
На создание центра и кабинетов медико-социальной поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделят 63,7 миллиона рублей. На содержание новой акушерско-реанимационной выездной бригады, которая создана на базе городской клинической больницы №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода
, – 23,5 миллиона рублей. Она будет оказывать консультативную реанимационную медпомощь и проводить эвакуацию в медучреждения жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Также Нижегородская область получит из федерального бюджета более 557 миллионов рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, свыше 200 миллионов рублей – на строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях по договорам найма.