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Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку" - РИА Новости, 29.08.2024
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Нижегородская область
 
17:37 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/sotsialka-1969297712.html
Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку"
Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку" - РИА Новости, 29.08.2024
Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку"
Дополнительные поступления в бюджет Нижегородской области на 2024 год направлены на решение социальных задач, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:37
2024-08-29T17:37
нижегородская область
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Дополнительные поступления в бюджет Нижегородской области на 2024 год направлены на решение социальных задач, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Документ, внесённый губернатором, принят в двух чтениях. "Дополнительные поступления в бюджет-2024 направлены на решение социальных задач. Так, к 80-летию Победы в Нижегородской области необходимо благоустроить мемориалы героям Великой Отечественной войны. На обустройство памятных мест будет направлено 243 миллиона рублей. Часть работ будет выполнена в этом году. Весной будущего года благоустройство памятных мест продолжится", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина. На создание центра и кабинетов медико-социальной поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделят 63,7 миллиона рублей. На содержание новой акушерско-реанимационной выездной бригады, которая создана на базе городской клинической больницы №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода, – 23,5 миллиона рублей. Она будет оказывать консультативную реанимационную медпомощь и проводить эвакуацию в медучреждения жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Также Нижегородская область получит из федерального бюджета более 557 миллионов рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, свыше 200 миллионов рублей – на строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях по договорам найма.
https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html
https://ria.ru/20240828/blagoustroystvo-1969021883.html
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нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку"

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Дополнительные поступления в бюджет Нижегородской области на 2024 год направлены на решение социальных задач, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседании в четверг поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Документ, внесённый губернатором, принят в двух чтениях.
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"Дополнительные поступления в бюджет-2024 направлены на решение социальных задач. Так, к 80-летию Победы в Нижегородской области необходимо благоустроить мемориалы героям Великой Отечественной войны. На обустройство памятных мест будет направлено 243 миллиона рублей. Часть работ будет выполнена в этом году. Весной будущего года благоустройство памятных мест продолжится", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина.
На создание центра и кабинетов медико-социальной поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделят 63,7 миллиона рублей. На содержание новой акушерско-реанимационной выездной бригады, которая создана на базе городской клинической больницы №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода, – 23,5 миллиона рублей. Она будет оказывать консультативную реанимационную медпомощь и проводить эвакуацию в медучреждения жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Также Нижегородская область получит из федерального бюджета более 557 миллионов рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, свыше 200 миллионов рублей – на строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях по договорам найма.
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