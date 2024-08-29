https://ria.ru/20240829/sotsialka-1969297712.html

Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку"

Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку" - РИА Новости, 29.08.2024

Дополнительные поступления в нижегородский бюджет направят на "социалку"

Дополнительные поступления в бюджет Нижегородской области на 2024 год направлены на решение социальных задач, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:37

2024-08-29T17:37

2024-08-29T17:37

нижегородская область

нижний новгород

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Дополнительные поступления в бюджет Нижегородской области на 2024 год направлены на решение социальных задач, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Документ, внесённый губернатором, принят в двух чтениях. "Дополнительные поступления в бюджет-2024 направлены на решение социальных задач. Так, к 80-летию Победы в Нижегородской области необходимо благоустроить мемориалы героям Великой Отечественной войны. На обустройство памятных мест будет направлено 243 миллиона рублей. Часть работ будет выполнена в этом году. Весной будущего года благоустройство памятных мест продолжится", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина. На создание центра и кабинетов медико-социальной поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделят 63,7 миллиона рублей. На содержание новой акушерско-реанимационной выездной бригады, которая создана на базе городской клинической больницы №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода, – 23,5 миллиона рублей. Она будет оказывать консультативную реанимационную медпомощь и проводить эвакуацию в медучреждения жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Также Нижегородская область получит из федерального бюджета более 557 миллионов рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, свыше 200 миллионов рублей – на строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях по договорам найма.

https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html

https://ria.ru/20240828/blagoustroystvo-1969021883.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)