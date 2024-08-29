https://ria.ru/20240829/sotrudnichestvo-1969340732.html

Сербия и Франция подписали 12 документов о сотрудничестве

Сербия и Франция подписали 12 документов о сотрудничестве - РИА Новости, 30.08.2024

Сербия и Франция подписали 12 документов о сотрудничестве

Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона подписали 12 документов о сотрудничестве в различных областях, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T21:56

2024-08-29T21:56

2024-08-30T11:00

в мире

сербия

франция

эммануэль макрон

александр вучич

edf

rafale

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БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона подписали 12 документов о сотрудничестве в различных областях, передает корреспондент РИА Новости. Макрона торжественно встретил сербский президент Александр Вучич в четверг вечером перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Затем начались переговоры глав государств и делегаций, ожидается подписание ряда соглашений. По словам Вучича, визит Макрона имеет неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии. Важнейшими из 12 подписанных в присутствии глав государств документов стали договор о приобретении 12 самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF и сербским правительством. Также подписано заявление о намерениях о партнерстве и сотрудничестве в области исследования и добычи критического и стратегического минерального сырья, договор о кредите между Французским агентством по развитию и Электросетями Сербии и другие документы о сотрудничестве в сельском хозяйстве, здравоохранении, инфраструктуре, очистке вод. Вучич в августе опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.

https://ria.ru/20240829/rafale-1969338057.html

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

сербия

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в мире, сербия, франция, эммануэль макрон, александр вучич, edf, rafale