Сербия и Франция подписали 12 документов о сотрудничестве
Сербия и Франция в Белграде подписали 12 документов о сотрудничестве
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, Сербия. 29 августа 2024
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона подписали 12 документов о сотрудничестве в различных областях, передает корреспондент РИА Новости.
Макрона торжественно встретил сербский президент Александр Вучич в четверг вечером перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Затем начались переговоры глав государств и делегаций, ожидается подписание ряда соглашений. По словам Вучича, визит Макрона имеет неизмеримое политическое и экономическое значение для Сербии.
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Важнейшими из 12 подписанных в присутствии глав государств документов стали договор о приобретении 12 самолетов Rafale и сопутствующего оборудования и услуг, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между компанией EDF и сербским правительством.
Также подписано заявление о намерениях о партнерстве и сотрудничестве в области исследования и добычи критического и стратегического минерального сырья, договор о кредите между Французским агентством по развитию и Электросетями Сербии и другие документы о сотрудничестве в сельском хозяйстве, здравоохранении, инфраструктуре, очистке вод.
Вучич в августе опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
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