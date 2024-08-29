https://ria.ru/20240829/softlajn-1969146590.html
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова - РИА Новости, 29.08.2024
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова
Крупная российская IT-компания "Софтлайн" намерена добиться возврата 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:50
2024-08-29T10:50
2024-08-29T10:52
происшествия
тимур иванов
главное управление обустройства войск
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупная российская IT-компания "Софтлайн" намерена добиться возврата 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), одним из руководителей которого ранее был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, если эти средства вернуться, процесс банкротства ГУОВ будет предотвращен, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Софтлайна". "На сегодняшний день наша компания, как и многие другие, столкнулась с задолженностью со стороны АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Сумма долга составляет 25 миллионов рублей, не включая пени за просрочку. Этот долг накапливался в течение последних нескольких лет и был полностью подтвержден в судах всех инстанций три года назад. Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов", - заявили в "Софтлайне". "В соответствии с законодательством Российской Федерации, мы опубликовали уведомление о намерении начать процесс банкротства ГУОВ. Этот шаг является обязательной частью процедуры", - добавили в пресс-службе. "Мы продолжим бороться за возврат задолженности и использовать все законные возможности для защиты интересов наших акционеров. В случае, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, процесс банкротства может быть предотвращен", - резюмировали в "Софтлайне". Компанией ГУОВ в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел. Так, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. А с октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимур иванов, главное управление обустройства войск, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Главное управление обустройства войск, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова
"Софтлайн" намерен добиться возврата 25 млн руб, которые задолжало ГУОВ Иванова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупная российская IT-компания "Софтлайн" намерена добиться возврата 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), одним из руководителей которого ранее был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, если эти средства вернуться, процесс банкротства ГУОВ будет предотвращен, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Софтлайна".
"На сегодняшний день наша компания, как и многие другие, столкнулась с задолженностью со стороны АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Сумма долга составляет 25 миллионов рублей, не включая пени за просрочку. Этот долг накапливался в течение последних нескольких лет и был полностью подтвержден в судах всех инстанций три года назад. Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов", - заявили в "Софтлайне".
"В соответствии с законодательством Российской Федерации, мы опубликовали уведомление о намерении начать процесс банкротства ГУОВ. Этот шаг является обязательной частью процедуры", - добавили в пресс-службе.
"Мы продолжим бороться за возврат задолженности и использовать все законные возможности для защиты интересов наших акционеров. В случае, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, процесс банкротства может быть предотвращен", - резюмировали в "Софтлайне".
Компанией ГУОВ в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел. Так, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. А с октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.