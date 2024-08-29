https://ria.ru/20240829/softlajn-1969146590.html

"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова

"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова - РИА Новости, 29.08.2024

"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова

Крупная российская IT-компания "Софтлайн" намерена добиться возврата 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:50

2024-08-29T10:50

2024-08-29T10:52

происшествия

тимур иванов

главное управление обустройства войск

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Крупная российская IT-компания "Софтлайн" намерена добиться возврата 25 миллионов рублей, которые ей задолжало предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), одним из руководителей которого ранее был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, если эти средства вернуться, процесс банкротства ГУОВ будет предотвращен, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Софтлайна". "На сегодняшний день наша компания, как и многие другие, столкнулась с задолженностью со стороны АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ). Сумма долга составляет 25 миллионов рублей, не включая пени за просрочку. Этот долг накапливался в течение последних нескольких лет и был полностью подтвержден в судах всех инстанций три года назад. Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернул средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов", - заявили в "Софтлайне". "В соответствии с законодательством Российской Федерации, мы опубликовали уведомление о намерении начать процесс банкротства ГУОВ. Этот шаг является обязательной частью процедуры", - добавили в пресс-службе. "Мы продолжим бороться за возврат задолженности и использовать все законные возможности для защиты интересов наших акционеров. В случае, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, процесс банкротства может быть предотвращен", - резюмировали в "Софтлайне". Компанией ГУОВ в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел. Так, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. А с октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тимур иванов, главное управление обустройства войск, дело замминистра обороны тимура иванова