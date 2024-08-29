https://ria.ru/20240829/smolenschina-1969292409.html
Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал
Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал - РИА Новости, 29.08.2024
Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал в Смоленской области за первые шесть месяцев этого года составил 39,1 миллиарда рублей, регион занял первое место в ЦФО по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:25
2024-08-29T17:25
2024-08-29T17:25
смоленская область
василий анохин
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/19/1488611901_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9f521492ab71f3aa23b503efca6290d3.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Смоленской области за первые шесть месяцев этого года составил 39,1 миллиарда рублей, регион занял первое место в ЦФО по динамике роста, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. По его словам, данный показатель почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. "За этими цифрами стоят реальные результаты – новые рабочие места, развитие производств и инфраструктуры. Наибольший вклад в общий показатель внесли обрабатывающие производства, показав увеличение на 54,5%. Энергетика обеспечила рост на 28%, а операции с недвижимым имуществом – на 17,8%. Отрасль транспортировки и хранения выросла в 2,2 раза", - написал Анохин. Он добавил, что в регионе стараются максимально повысить привлекательность области для инвесторов. Так, крупные и приоритетные инвестиционные проекты находятся на индивидуальном сопровождении инвестблока правительства. "Мы одни из первых в стране внедрили все пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта и тем самым обеспечили инвесторам простые и понятные правила работы в регионе. Все необходимые условия для дальнейшего роста инвестиций у нас созданы. Темпов работы сбавлять не будем", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/19/1488611901_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_87c2cd84dcedf713dae8ca5c98f40629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, инвестиции
Смоленская область, Василий Анохин, Инвестиции
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Смоленской области за первые шесть месяцев этого года составил 39,1 миллиарда рублей, регион занял первое место в ЦФО по динамике роста, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин.
По его словам, данный показатель почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
"За этими цифрами стоят реальные результаты – новые рабочие места, развитие производств и инфраструктуры. Наибольший вклад в общий показатель внесли обрабатывающие производства, показав увеличение на 54,5%. Энергетика обеспечила рост на 28%, а операции с недвижимым имуществом – на 17,8%. Отрасль транспортировки и хранения выросла в 2,2 раза", - написал Анохин
.
Он добавил, что в регионе стараются максимально повысить привлекательность области для инвесторов. Так, крупные и приоритетные инвестиционные проекты находятся на индивидуальном сопровождении инвестблока правительства.
"Мы одни из первых в стране внедрили все пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта и тем самым обеспечили инвесторам простые и понятные правила работы в регионе. Все необходимые условия для дальнейшего роста инвестиций у нас созданы. Темпов работы сбавлять не будем", - отметил губернатор.