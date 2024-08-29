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Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал - РИА Новости, 29.08.2024
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Смоленская область
 
17:25 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/smolenschina-1969292409.html
Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал
Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал - РИА Новости, 29.08.2024
Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал в Смоленской области за первые шесть месяцев этого года составил 39,1 миллиарда рублей, регион занял первое место в ЦФО по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:25
2024-08-29T17:25
смоленская область
василий анохин
инвестиции
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Смоленской области за первые шесть месяцев этого года составил 39,1 миллиарда рублей, регион занял первое место в ЦФО по динамике роста, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. По его словам, данный показатель почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. "За этими цифрами стоят реальные результаты – новые рабочие места, развитие производств и инфраструктуры. Наибольший вклад в общий показатель внесли обрабатывающие производства, показав увеличение на 54,5%. Энергетика обеспечила рост на 28%, а операции с недвижимым имуществом – на 17,8%. Отрасль транспортировки и хранения выросла в 2,2 раза", - написал Анохин. Он добавил, что в регионе стараются максимально повысить привлекательность области для инвесторов. Так, крупные и приоритетные инвестиционные проекты находятся на индивидуальном сопровождении инвестблока правительства. "Мы одни из первых в стране внедрили все пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта и тем самым обеспечили инвесторам простые и понятные правила работы в регионе. Все необходимые условия для дальнейшего роста инвестиций у нас созданы. Темпов работы сбавлять не будем", - отметил губернатор.
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василий анохин, инвестиции
Смоленская область, Василий Анохин, Инвестиции

Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорода России. Смоленск
Города России. Смоленск - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Города России. Смоленск
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Смоленской области за первые шесть месяцев этого года составил 39,1 миллиарда рублей, регион занял первое место в ЦФО по динамике роста, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин.
По его словам, данный показатель почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
"За этими цифрами стоят реальные результаты – новые рабочие места, развитие производств и инфраструктуры. Наибольший вклад в общий показатель внесли обрабатывающие производства, показав увеличение на 54,5%. Энергетика обеспечила рост на 28%, а операции с недвижимым имуществом – на 17,8%. Отрасль транспортировки и хранения выросла в 2,2 раза", - написал Анохин.
Он добавил, что в регионе стараются максимально повысить привлекательность области для инвесторов. Так, крупные и приоритетные инвестиционные проекты находятся на индивидуальном сопровождении инвестблока правительства.
"Мы одни из первых в стране внедрили все пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта и тем самым обеспечили инвесторам простые и понятные правила работы в регионе. Все необходимые условия для дальнейшего роста инвестиций у нас созданы. Темпов работы сбавлять не будем", - отметил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в заложении первого камня в строительство новых объектов молочного комплекса Золотая Нива - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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