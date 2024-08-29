https://ria.ru/20240829/smolenschina-1969292409.html

Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал

Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал - РИА Новости, 29.08.2024

Смоленщина оказалась лидером ЦФО по росту инвестиций в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал в Смоленской области за первые шесть месяцев этого года составил 39,1 миллиарда рублей, регион занял первое место в ЦФО по... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:25

2024-08-29T17:25

2024-08-29T17:25

смоленская область

василий анохин

инвестиции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/19/1488611901_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9f521492ab71f3aa23b503efca6290d3.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Смоленской области за первые шесть месяцев этого года составил 39,1 миллиарда рублей, регион занял первое место в ЦФО по динамике роста, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. По его словам, данный показатель почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. "За этими цифрами стоят реальные результаты – новые рабочие места, развитие производств и инфраструктуры. Наибольший вклад в общий показатель внесли обрабатывающие производства, показав увеличение на 54,5%. Энергетика обеспечила рост на 28%, а операции с недвижимым имуществом – на 17,8%. Отрасль транспортировки и хранения выросла в 2,2 раза", - написал Анохин. Он добавил, что в регионе стараются максимально повысить привлекательность области для инвесторов. Так, крупные и приоритетные инвестиционные проекты находятся на индивидуальном сопровождении инвестблока правительства. "Мы одни из первых в стране внедрили все пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта и тем самым обеспечили инвесторам простые и понятные правила работы в регионе. Все необходимые условия для дальнейшего роста инвестиций у нас созданы. Темпов работы сбавлять не будем", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, инвестиции