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Слуцкий высказался о запрете Дурову покидать Францию - РИА Новости, 29.08.2024
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11:18 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/slutskiy-1969160227.html
Слуцкий высказался о запрете Дурову покидать Францию
Слуцкий высказался о запрете Дурову покидать Францию - РИА Новости, 29.08.2024
Слуцкий высказался о запрете Дурову покидать Францию
Решение о запрете покидать Францию и судебном надзоре для основателя Telegram Павла Дурова – шаг на пути установления "антлантистами" тотального контроля и... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:18
2024-08-29T11:18
в мире
франция
россия
павел дуров
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telegram
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Решение о запрете покидать Францию и судебном надзоре для основателя Telegram Павла Дурова – шаг на пути установления "антлантистами" тотального контроля и цензуры в интернете, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, об этом он заявил в своём Telegram-канале. "Решение о запрете покидать Францию и судебном надзоре для основателя Telegram – шаг на пути установления антлантистами тотального контроля и цензуры в интернете", - написал он. Депутат отметил, что Дуров остается заложником "диктатуры демократии" коллективного Запада. "Будем пристально следить за ходом расследования. Павла Дурова хотят судить как гражданина Франции, но он остается гражданином России. Инициатива по созданию российско-французского комитета по поддержке Дурова в силе. Все больше здравомыслящих политиков Пятой республики, не разделяющих безоглядный курс макронистов на подчинение Вашингтону, готовы присоединиться к его организации", - добавил Слуцкий. Он подчеркнул, что предъявленные обвинения французского суда звучат все так же "дико" и по-прежнему оставляют массу сомнений в отсутствии политической подоплеки в деле Дурова. "А с учетом "одобряющих голосов" из стран ЕС, где сразу же вдруг вспомнили о своих "претензиях" к администрации мессенджера, рисуются контуры спланированной кампании, бенефициары которой могут находиться гораздо западнее Парижа", - заключил Слуцкий. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
https://ria.ru/20240829/durov-1969129222.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
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в мире, франция, россия, павел дуров, леонид слуцкий (политик), telegram, госдума рф, лдпр, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Россия, Павел Дуров, Леонид Слуцкий (политик), Telegram, Госдума РФ, ЛДПР, Задержание Павла Дурова во Франции
Слуцкий высказался о запрете Дурову покидать Францию

Слуцкий: запрет Дурову покидать Францию — шаг к цензуре в интернете

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Решение о запрете покидать Францию и судебном надзоре для основателя Telegram Павла Дурова – шаг на пути установления "антлантистами" тотального контроля и цензуры в интернете, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, об этом он заявил в своём Telegram-канале.
"Решение о запрете покидать Францию и судебном надзоре для основателя Telegram – шаг на пути установления антлантистами тотального контроля и цензуры в интернете", - написал он.
Павел Дуров освобождён стража суд франция париж - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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Депутат отметил, что Дуров остается заложником "диктатуры демократии" коллективного Запада.
"Будем пристально следить за ходом расследования. Павла Дурова хотят судить как гражданина Франции, но он остается гражданином России. Инициатива по созданию российско-французского комитета по поддержке Дурова в силе. Все больше здравомыслящих политиков Пятой республики, не разделяющих безоглядный курс макронистов на подчинение Вашингтону, готовы присоединиться к его организации", - добавил Слуцкий.
Он подчеркнул, что предъявленные обвинения французского суда звучат все так же "дико" и по-прежнему оставляют массу сомнений в отсутствии политической подоплеки в деле Дурова.
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"А с учетом "одобряющих голосов" из стран ЕС, где сразу же вдруг вспомнили о своих "претензиях" к администрации мессенджера, рисуются контуры спланированной кампании, бенефициары которой могут находиться гораздо западнее Парижа", - заключил Слуцкий.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО. Он взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
В миреФранцияРоссияПавел ДуровЛеонид Слуцкий (политик)TelegramГосдума РФЛДПРЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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