https://ria.ru/20240829/sledstvie-1969111205.html
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян - РИА Новости, 29.08.2024
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о покушении на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:06
2024-08-29T07:06
2024-08-29T10:09
происшествия
москва
рязанская область
украина
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о покушении на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы", — говорится в документах. Расследование дела завершилось, фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции. Летом 2023 года ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по рабочим и домашним адресам обеих журналисток. Многие из фигурантов дела оказались несовершеннолетними.У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в полтора миллиона рублей за каждое убийство.
https://ria.ru/20240826/pokushenie-1968421255.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, рязанская область, украина, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Рязанская область, Украина, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян
СК провел четыре экспертизы по делу о подготовке покушений на Симоньян и Собчак