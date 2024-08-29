https://ria.ru/20240829/sledstvie-1969111205.html

Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян

Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян - РИА Новости, 29.08.2024

Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян

Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о покушении на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:06

2024-08-29T07:06

2024-08-29T10:09

происшествия

москва

рязанская область

украина

маргарита симоньян

ксения собчак

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о покушении на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы", — говорится в документах. Расследование дела завершилось, фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции. Летом 2023 года ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по рабочим и домашним адресам обеих журналисток. Многие из фигурантов дела оказались несовершеннолетними.У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в полтора миллиона рублей за каждое убийство.

https://ria.ru/20240826/pokushenie-1968421255.html

https://ria.ru/20240827/pokushenie-1968639297.html

москва

рязанская область

украина

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происшествия, москва, рязанская область, украина, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)