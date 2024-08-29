https://ria.ru/20240829/skhema-1969308488.html

ФПК продлила измененную схему движения поездов в Курской области

ФПК продлила измененную схему движения поездов в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

ФПК продлила измененную схему движения поездов в Курской области

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) продлила измененную схему движения поездов, следующих по территории Курской области, сообщает... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:26

2024-08-29T18:26

2024-08-29T18:26

федеральная пассажирская компания

ржд

адлер

калининград

москва

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) продлила измененную схему движения поездов, следующих по территории Курской области, сообщает компания. "Продлевается измененная схема движения поездов, следующих по территории Курской области", - говорится в сообщении. Для обеспечения безопасности в пути следования частично изменены маршруты поездов: № 360/359 Адлер - Калининград отправлением из Адлера с 31 августа по 29 сентября (с исключением станций для посадки/высадки пассажиров: Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля), № 360/359 Калининград - Адлер отправлением из Калининграда с 1 по 30 сентября (кроме станций для посадки/высадки пассажиров: Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля). Изменен маршрут поезда № 141/142 Москва - Курск отправлением из Москвы с 1 по 30 сентября (кроме станций для посадки/высадки пассажиров: Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские). Также изменения коснутся поезда № 141/142 Курск - Москва отправлением из Курска со 2 сентября по 1 октября (кроме станций для посадки/высадки пассажиров: Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские). Отмечается, что пассажиры, ожидающие эти поезда, будут проинформированы об изменениях через смс-сообщения. Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты будет осуществляться без дополнительных сборов и плат. Информацию о фактическом движении поездов можно узнать в приложении "РЖД Пассажирам" и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщает ФПК.

https://ria.ru/20240815/poezda-1966432988.html

https://ria.ru/20240829/otryad-1969302774.html

адлер

калининград

москва

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федеральная пассажирская компания, ржд, адлер, калининград, москва, общество