https://ria.ru/20240829/sk-1969204439.html

Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве

Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 29.08.2024

Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов стал фигурантом уголовного дела, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:58

2024-08-29T12:58

2024-08-29T15:08

министерство обороны рф (минобороны рф)

павел попов (генерал)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Павел Попов стал фигурантом уголовного дела, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество")", — уточнила собеседница агентства. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, сразу по двум местам проводятся обыски. Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте Попова, рассказали РИА Новости в суде.По данным СК, в 2021-2024 годах Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые проходят по аналогичному делу. Следствие считает, что Попов за счет ресурсов парка занимался обустройством своего загородного участка в Красногорском районе: организовал строительство дома, ремонт, поставлял материальные ценности.Также через своих подчиненных генерал вынуждал предпринимателей, связанных с "Патриотом" договорами, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы."После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров", — рассказала Петренко.В собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется.По предъявленному обвинению может грозить до десяти лет лишения свободы.На посту замминистра Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Его освободили от должности и уволили с военной службы указом президента в минувшем июне.По данным сайта Минобороны, генерал награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, Дружбы, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени.

https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967620757.html

https://ria.ru/20240805/shesterov-1964240526.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

министерство обороны рф (минобороны рф), павел попов (генерал)