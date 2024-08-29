https://ria.ru/20240829/sk-1969204439.html
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 29.08.2024
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
Бывший заместитель министра обороны Павел Попов стал фигурантом уголовного дела, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:58
2024-08-29T12:58
2024-08-29T15:08
министерство обороны рф (минобороны рф)
павел попов (генерал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969204406_0:85:898:590_1920x0_80_0_0_d8d68cb5a67eda2abbe2f1e71db39745.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Павел Попов стал фигурантом уголовного дела, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество")", — уточнила собеседница агентства. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, сразу по двум местам проводятся обыски. Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте Попова, рассказали РИА Новости в суде.По данным СК, в 2021-2024 годах Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые проходят по аналогичному делу. Следствие считает, что Попов за счет ресурсов парка занимался обустройством своего загородного участка в Красногорском районе: организовал строительство дома, ремонт, поставлял материальные ценности.Также через своих подчиненных генерал вынуждал предпринимателей, связанных с "Патриотом" договорами, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы."После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров", — рассказала Петренко.В собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется.По предъявленному обвинению может грозить до десяти лет лишения свободы.На посту замминистра Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Его освободили от должности и уволили с военной службы указом президента в минувшем июне.По данным сайта Минобороны, генерал награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, Дружбы, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени.
https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967620757.html
https://ria.ru/20240805/shesterov-1964240526.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969204406_0:47:898:721_1920x0_80_0_0_061d54ecdc423a0056b21b444d8e83ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), павел попов (генерал)
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Павел Попов (генерал)
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
СК РФ завел дело о мошенничестве против бывшего замминистра обороны Павла Попова
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Павел Попов стал фигурантом уголовного дела, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России
("Мошенничество")", — уточнила собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, сразу по двум местам проводятся обыски. Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд с ходатайством об аресте Попова, рассказали РИА Новости в суде.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов отвечал за работу парка "Патриот
" и участвовал в мошеннической схеме вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые проходят по аналогичному делу.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных парку "Патриот". Ахмедова 3 августа арестовали, Шестерова 7 августа отправили под домашний арест. Сообщалось, что они сотрудничают со следствием.
Следствие считает, что Попов за счет ресурсов парка занимался обустройством своего загородного участка в Красногорском районе
: организовал строительство дома, ремонт, поставлял материальные ценности.
Также через своих подчиненных генерал вынуждал предпринимателей, связанных с "Патриотом" договорами, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы.
"После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров", — рассказала Петренко.
В собственности Попова и членов его семьи находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется.
По предъявленному обвинению может грозить до десяти лет лишения свободы.
На посту замминистра Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Его освободили от должности и уволили с военной службы указом президента в минувшем июне.
По данным сайта Минобороны, генерал награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, Дружбы, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени.
Идея создания военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот" принадлежит занимавшему пост министра обороны Сергею Шойгу. В июне 2014 года был заложен первый камень на месте строительства парка в Одинцовском городском округе недалеко от Кубинки. В июне 2015 года состоялось его открытие. На территории расположены, в том числе, конгрессно-выставочный центр, главный храм Вооруженных сил России, музей Великой Отечественной войны "Дорога памяти", другие музеи и композиции, конно-спортивный комплекс и отель.