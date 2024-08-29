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У ЕС нет мандата разрешать ВСУ бить оружием в глубь России, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 29.08.2024 (обновлено: 19:27 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/siyyarto-1969286318.html
У ЕС нет мандата разрешать ВСУ бить оружием в глубь России, заявил Сийярто
У ЕС нет мандата разрешать ВСУ бить оружием в глубь России, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.08.2024
У ЕС нет мандата разрешать ВСУ бить оружием в глубь России, заявил Сийярто
Некоторые главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить переданным Украине оружием в глубь территории... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:03
2024-08-29T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
петер сийярто
вооруженные силы украины
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Некоторые главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить переданным Украине оружием в глубь территории России, это вопрос двусторонних отношений, который должен решаться без Брюсселя, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель постоянно пытался оказать давление на страны-члены объединения, чтобы они разрешили Украине бить переданным ей оружием в глубь территории РФ, об этом просил также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Некоторые подчеркнули, что у них нет мандата на предоставление такого разрешения. И некоторые сказали, что это серьёзный вопрос двусторонних отношений с Украиной, не имеющий ничего общего с Евросоюзом", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Конкретных стран Сийярто не назвал.Глава венгерского МИД добавил, что Венгрия не посылала Украине оружия ранее, не собирается делать этого впредь и считает, что чем больше оружия находится на территории Украины, тем дольше продлится конфликт, вызывая всё большие разрушения.В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969211369.html
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в мире, россия, петер сийярто, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
У ЕС нет мандата разрешать ВСУ бить оружием в глубь России, заявил Сийярто

Сийярто: ряд стран ЕС не имеют мандата разрешать ВСУ бить оружием в глубь России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Некоторые главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить переданным Украине оружием в глубь территории России, это вопрос двусторонних отношений, который должен решаться без Брюсселя, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель постоянно пытался оказать давление на страны-члены объединения, чтобы они разрешили Украине бить переданным ей оружием в глубь территории РФ, об этом просил также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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"Некоторые подчеркнули, что у них нет мандата на предоставление такого разрешения. И некоторые сказали, что это серьёзный вопрос двусторонних отношений с Украиной, не имеющий ничего общего с Евросоюзом", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Конкретных стран Сийярто не назвал.
Глава венгерского МИД добавил, что Венгрия не посылала Украине оружия ранее, не собирается делать этого впредь и считает, что чем больше оружия находится на территории Украины, тем дольше продлится конфликт, вызывая всё большие разрушения.
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В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Киева по территории России.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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