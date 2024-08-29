https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969308971.html

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре - РИА Новости, 29.08.2024

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре

Октябрь в Центральной России по температуре ожидается на 1 градус выше нормы и с осадками в ее пределах, а в ноябре осадков будет на 10-20% больше нормы,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:27

2024-08-29T18:27

2024-08-29T18:27

общество

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Октябрь в Центральной России по температуре ожидается на 1 градус выше нормы и с осадками в ее пределах, а в ноябре осадков будет на 10-20% больше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Октябрь по температуре будет всего на 1 градус выше нормы, по осадкам – в норме. Ноябрь – около нормы, осадков будет чуть больше нормы – на 10-20%", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20240823/puteshestviya-1967889895.html

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2024

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общество, евгений тишковец, погода