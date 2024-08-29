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В Дагестане изъяли сигареты без маркировки на 140 миллионов рублей - РИА Новости, 29.08.2024
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20:01 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/sigarety-1969326000.html
В Дагестане изъяли сигареты без маркировки на 140 миллионов рублей
В Дагестане изъяли сигареты без маркировки на 140 миллионов рублей - РИА Новости, 29.08.2024
В Дагестане изъяли сигареты без маркировки на 140 миллионов рублей
Правоохранители в Дагестане в ходе оперативных мероприятий изъяли из незаконного оборота более миллиона пачек табачных изделий без маркировки предположительной... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:01
2024-08-29T20:01
происшествия
махачкала
хасавюрт
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане в ходе оперативных мероприятий изъяли из незаконного оборота более миллиона пачек табачных изделий без маркировки предположительной стоимостью более 140 миллионов рублей, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. "В результате проведенных оперативных мероприятий в период с 1 по 2 августа 2024 года в Махачкале и Хасавюрте … в четырех складских и пяти жилых помещениях, а также двух транспортных средствах обнаружены и изъяты из незаконного оборота 1 028 339 пачек табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, предположительной стоимостью более 140 000 000 рублей", – говорится в сообщении. Оперативные мероприятия проводило управление ФСБ России по Республике Дагестан (РД) во взаимодействии с МВД по РД, Дагестанской таможней и региональным представителем центра развития перспективных технологий по СКФО. Результаты оперативно-розыскной деятельности планируется передать в следственное управление МВД по РД для принятия процессуального решения в отношении участников преступной группы, причастных к приобретению, хранению, перевозке и сбыту немаркированной табачной продукции.
https://ria.ru/20240815/presechenie-1966304803.html
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происшествия, махачкала, хасавюрт, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Махачкала, Хасавюрт, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане изъяли сигареты без маркировки на 140 миллионов рублей

МВД РФ: в Дагестане изъяли сигареты без маркировки на 140 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане в ходе оперативных мероприятий изъяли из незаконного оборота более миллиона пачек табачных изделий без маркировки предположительной стоимостью более 140 миллионов рублей, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.
"В результате проведенных оперативных мероприятий в период с 1 по 2 августа 2024 года в Махачкале и Хасавюрте … в четырех складских и пяти жилых помещениях, а также двух транспортных средствах обнаружены и изъяты из незаконного оборота 1 028 339 пачек табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, предположительной стоимостью более 140 000 000 рублей", – говорится в сообщении.
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Оперативные мероприятия проводило управление ФСБ России по Республике Дагестан (РД) во взаимодействии с МВД по РД, Дагестанской таможней и региональным представителем центра развития перспективных технологий по СКФО.
Результаты оперативно-розыскной деятельности планируется передать в следственное управление МВД по РД для принятия процессуального решения в отношении участников преступной группы, причастных к приобретению, хранению, перевозке и сбыту немаркированной табачной продукции.
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ПроисшествияМахачкалаХасавюртРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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