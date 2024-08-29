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Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний
Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний - РИА Новости, 29.08.2024
Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний
Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний, сообщает пресс-служба правительств региона. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:19
2024-08-29T10:19
2024-08-29T10:20
нижегородская область
нижний новгород
бор
глеб никитин
школы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний, сообщает пресс-служба правительств региона. "Три школы построены в рамках национального проекта "Образование" по концессионной модели. Центром компетенций при их строительстве выступила Корпорация развития Нижегородской области. Это школа на 1500 мест на улице Цветочной в Нижнем Новгороде, школа на 1000 мест в районе Боталово-4 в городе Бор, а также школа на 1100 мест в 12-м микрорайоне Арзамаса", - говорится в сообщении. Еще три объекта построено в рамках адресной инвестиционной программы региона. Это школа на 1225 мест на улице Мечтателей в Нижнем Новгороде, школа на 600 мест на улице Зорге в Сарове и школа на 825 мест в микрорайоне Невский в Городце. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион использует все возможности для создания новых образовательных объектов. "Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию сферы образования. Мы с самого начала активно использовали возможности национального проекта и внедряли новые механизмы, которые затем стали частью общероссийских решений. Это касается и строительства школ по концессионной модели. Такой подход дал возможность реализовывать проекты с опережением, поддержать инициативные муниципалитеты там, где есть потребности в новых учебных заведениях. Главное, что сегодня есть результат, а ребята смогут получать знания в комфортных условиях", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Отмечается, что в новых школах классы оснащены эргономичной мебелью, установлено современное оборудование, спортивные залы создавались с расчетом на занятия разными видами спорта, а актовые залы позволяют проводить мероприятия всех возможных форматов. Отдельное внимание было уделено прилегающим к объектам территориям, где также появились игровые и спортивные площадки для ребят разного возраста.
https://ria.ru/20240828/blagoustroystvo-1969021883.html
https://ria.ru/20240827/oblast-1968750966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, бор, глеб никитин, школы
Нижегородская область, Нижний Новгород, Бор, Глеб Никитин, Школы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний, сообщает пресс-служба правительств региона.
"Три школы построены в рамках национального проекта "Образование" по концессионной модели. Центром компетенций при их строительстве выступила Корпорация развития Нижегородской области. Это школа на 1500 мест на улице Цветочной в Нижнем Новгороде
, школа на 1000 мест в районе Боталово-4 в городе Бор
, а также школа на 1100 мест в 12-м микрорайоне Арзамаса", - говорится в сообщении.
Еще три объекта построено в рамках адресной инвестиционной программы региона. Это школа на 1225 мест на улице Мечтателей в Нижнем Новгороде, школа на 600 мест на улице Зорге в Сарове
и школа на 825 мест в микрорайоне Невский в Городце
.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
, регион использует все возможности для создания новых образовательных объектов.
"Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию сферы образования. Мы с самого начала активно использовали возможности национального проекта и внедряли новые механизмы, которые затем стали частью общероссийских решений. Это касается и строительства школ по концессионной модели. Такой подход дал возможность реализовывать проекты с опережением, поддержать инициативные муниципалитеты там, где есть потребности в новых учебных заведениях. Главное, что сегодня есть результат, а ребята смогут получать знания в комфортных условиях", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Отмечается, что в новых школах классы оснащены эргономичной мебелью, установлено современное оборудование, спортивные залы создавались с расчетом на занятия разными видами спорта, а актовые залы позволяют проводить мероприятия всех возможных форматов. Отдельное внимание было уделено прилегающим к объектам территориям, где также появились игровые и спортивные площадки для ребят разного возраста.