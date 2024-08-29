https://ria.ru/20240829/shkola-1969245839.html

"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе

"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе - РИА Новости, 29.08.2024

"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе

"Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:53

2024-08-29T14:53

2024-08-29T14:53

общество

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

брянская область

яндекс.маркет

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет для закупок необходимого, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале. "Госуслуги" и "Яндекс Маркет" объединились для поддержки школьников Курской области. "Яндекс Маркет" совместно с "Госуслугами" помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области", - сказано в сообщении. Компания направила пострадавшим промокоды в СМС на телефоны, указанные в заявлениях на выплаты на "Госуслугах". Они будут действовать до 15 сентября. Средства можно потрать на покупку канцелярских принадлежностей, одежды, книг и других товаров на "Яндекс Маркете". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства заверил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240828/putin-1969024792.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

россия

курская область

брянская область

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общество, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, брянская область, яндекс.маркет