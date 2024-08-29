"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе
Минцифры: "Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовиться к школе
День знаний. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет для закупок необходимого, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале.
"Госуслуги" и "Яндекс Маркет" объединились для поддержки школьников Курской области. "Яндекс Маркет" совместно с "Госуслугами" помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области", - сказано в сообщении.
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Компания направила пострадавшим промокоды в СМС на телефоны, указанные в заявлениях на выплаты на "Госуслугах". Они будут действовать до 15 сентября. Средства можно потрать на покупку канцелярских принадлежностей, одежды, книг и других товаров на "Яндекс Маркете".
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