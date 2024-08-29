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"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе - РИА Новости, 29.08.2024
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14:53 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/shkola-1969245839.html
"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе
"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе - РИА Новости, 29.08.2024
"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе
"Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:53
2024-08-29T14:53
общество
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
брянская область
яндекс.маркет
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет для закупок необходимого, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале. "Госуслуги" и "Яндекс Маркет" объединились для поддержки школьников Курской области. "Яндекс Маркет" совместно с "Госуслугами" помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области", - сказано в сообщении. Компания направила пострадавшим промокоды в СМС на телефоны, указанные в заявлениях на выплаты на "Госуслугах". Они будут действовать до 15 сентября. Средства можно потрать на покупку канцелярских принадлежностей, одежды, книг и других товаров на "Яндекс Маркете". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства заверил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/putin-1969024792.html
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общество, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, брянская область, яндекс.маркет
Общество, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Яндекс.Маркет
"Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовить детей к школе

Минцифры: "Яндекс Маркет" поможет жителям Курской области подготовиться к школе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Яндекс Маркет" совместно с порталом "Госуслуги" помогает пострадавшим жителям Курской области подготовить детей к школе: маркетплейс направил промокоды в 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет для закупок необходимого, сообщили Минцифры в своем Telegram-канале.
"Госуслуги" и "Яндекс Маркет" объединились для поддержки школьников Курской области. "Яндекс Маркет" совместно с "Госуслугами" помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области", - сказано в сообщении.
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Компания направила пострадавшим промокоды в СМС на телефоны, указанные в заявлениях на выплаты на "Госуслугах". Они будут действовать до 15 сентября. Средства можно потрать на покупку канцелярских принадлежностей, одежды, книг и других товаров на "Яндекс Маркете".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства заверил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБрянская областьЯндекс.Маркет
 
 
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