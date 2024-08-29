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Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 29.08.2024 (обновлено: 09:16 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/shebekino-1969118405.html
Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Житель Шебекино погиб при обстреле города со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:57
2024-08-29T09:16
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Житель Шебекино погиб при обстреле города со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", — добавил губернатор.Также обстрелом повреждены административное здание и социальный объект, загорелся легковой автомобиль.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
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шебекино, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Гладков: один человек погиб, двое получили ранения при обстреле ВСУ Шебекино

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Житель Шебекино погиб при обстреле города со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", — добавил губернатор.
Также обстрелом повреждены административное здание и социальный объект, загорелся легковой автомобиль.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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