https://ria.ru/20240829/shebekino-1969118405.html

Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024

Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Житель Шебекино погиб при обстреле города со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:57

2024-08-29T08:57

2024-08-29T09:16

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Житель Шебекино погиб при обстреле города со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", — добавил губернатор.Также обстрелом повреждены административное здание и социальный объект, загорелся легковой автомобиль.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шебекино, происшествия, вооруженные силы украины