https://ria.ru/20240829/shaman-1969216372.html

Shaman и Лепс выступили в военном госпитале в Курске

Shaman и Лепс выступили в военном госпитале в Курске - РИА Новости, 29.08.2024

Shaman и Лепс выступили в военном госпитале в Курске

Заслуженные артисты России Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс выступили в военном госпитале в Курске, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:41

2024-08-29T13:41

2024-08-29T13:52

шоубиз

россия

курск

григорий лепс

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заслуженные артисты России Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс выступили в военном госпитале в Курске, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. "В военном госпитале в Курске со своими известными композициями выступили заслуженные артисты России Григорий Лепс и Shaman", - говорится в сообщении военного ведомства. Артисты пообщались с военнослужащими, пожелали всем скорейшего выздоровления и исполнили свои известные песни "Я русский" и "Самый лучший день". В ходе посещения госпиталя Лепс и Дронов также подарили медперсоналу и бойцам, находящимся на лечении, гитары со своими автографами и витаминные наборы.

https://ria.ru/20240815/artist-1966324509.html

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Shaman и Григорий Лепс в военном госпитале в Курске В военном госпитале в Курске со своими известными композициями выступили заслуженные артисты России Григорий Лепс и SHAMAN. Известные артисты пообщались с военнослужащими, пожелали всем скорейшего выздоровления, и исполнили песни "Я русский" и "Самый лучший день". Также в ходе посещения госпиталя Григорий Лепс и SHAMAN подарили медперсоналу и бойцам, находящихся на лечении, гитары со своими автографами и витаминные наборы. 2024-08-29T13:41 true PT3M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курск, григорий лепс, shaman (ярослав дронов)