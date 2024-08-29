https://ria.ru/20240829/shaman-1969216372.html
Shaman и Лепс выступили в военном госпитале в Курске
Shaman и Лепс выступили в военном госпитале в Курске - РИА Новости, 29.08.2024
Shaman и Лепс выступили в военном госпитале в Курске
Заслуженные артисты России Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс выступили в военном госпитале в Курске, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:41
2024-08-29T13:41
2024-08-29T13:52
шоубиз
россия
курск
григорий лепс
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заслуженные артисты России Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс выступили в военном госпитале в Курске, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. "В военном госпитале в Курске со своими известными композициями выступили заслуженные артисты России Григорий Лепс и Shaman", - говорится в сообщении военного ведомства. Артисты пообщались с военнослужащими, пожелали всем скорейшего выздоровления и исполнили свои известные песни "Я русский" и "Самый лучший день". В ходе посещения госпиталя Лепс и Дронов также подарили медперсоналу и бойцам, находящимся на лечении, гитары со своими автографами и витаминные наборы.
https://ria.ru/20240815/artist-1966324509.html
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Shaman и Григорий Лепс в военном госпитале в Курске
В военном госпитале в Курске со своими известными композициями выступили заслуженные артисты России Григорий Лепс и SHAMAN.
Известные артисты пообщались с военнослужащими, пожелали всем скорейшего выздоровления, и исполнили песни "Я русский" и "Самый лучший день". Также в ходе посещения госпиталя Григорий Лепс и SHAMAN подарили медперсоналу и бойцам, находящихся на лечении, гитары со своими автографами и витаминные наборы.
2024-08-29T13:41
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РИА Новости
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россия, курск, григорий лепс, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Россия, Курск, Григорий Лепс, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Shaman и Лепс выступили в военном госпитале в Курске
Заслуженные артисты России Shaman и Григорий Лепс выступили в курском госпитале