https://ria.ru/20240829/sevastopol-1969337027.html

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов - РИА Новости, 29.08.2024

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

Катера и паромы возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщил дептранс правительства региона. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:23

2024-08-29T21:23

2024-08-29T21:23

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Катера и паромы возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщил дептранс правительства региона. Ранее ведомство сообщило о приостановке движения катеров и паромов. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу" , - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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севастополь, происшествия