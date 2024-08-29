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В Севастополе возобновили движение катеров и паромов - РИА Новости, 29.08.2024
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21:23 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/sevastopol-1969337027.html
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов - РИА Новости, 29.08.2024
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
Катера и паромы возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщил дептранс правительства региона. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:23
2024-08-29T21:23
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Катера и паромы возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщил дептранс правительства региона. Ранее ведомство сообщило о приостановке движения катеров и паромов. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу" , - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

Дептранс: в Севастополе возобновили движение катеров и паромов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСевастопольская бухта
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Севастопольская бухта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Катера и паромы возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщил дептранс правительства региона.
Ранее ведомство сообщило о приостановке движения катеров и паромов.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу" , - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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