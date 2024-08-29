https://ria.ru/20240829/sevastopol-1969335652.html

В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

В Севастополе приостановили движение катеров и паромов - РИА Новости, 29.08.2024

В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

Катера и паромы прекратили движение в Севастополе, сообщил дептранс правительства региона. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:11

2024-08-29T21:11

2024-08-29T21:12

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Катера и паромы прекратили движение в Севастополе, сообщил дептранс правительства региона. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение" , - говорится в сообщении. Причины приостановки движения не указаны. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о проводимых флотом учениях со стрельбой из различных видов стрелкового оружия у входа в Севастопольскую бухту, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия