https://ria.ru/20240829/saratov-1969179139.html

В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир

В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир - РИА Новости, 29.08.2024

В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир

После атаки беспилотника в 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, по уточненной информации, повреждены 16 квартир, угрозы разрушения здания нет, сообщил... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:58

2024-08-29T11:58

2024-08-29T11:58

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

саратов

энгельс

роман бусаргин

rutube

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САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, по уточненной информации, повреждены 16 квартир, угрозы разрушения здания нет, сообщил в четверг губернатор Роман Бусаргин. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна женщина госпитализирована, он находится в реанимации после операции в тяжелом состоянии. Также, по словам главы региона, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Глава Саратова сообщала в понедельник, что в жилой высотке повреждены 11 квартир. "По уточненной информации, в жилом комплексе на Предмостовой площади пострадали 16 квартир. На сегодняшний день специалистами областной службы спасения уже завершен демонтаж поврежденных конструкций, также проведено обследование здания. Самое главное, что несущие элементы в порядке, а соответственно и угрозы разрушения нет. Сейчас продолжается оценка ущерба, и здесь настоятельно рекомендую ответственным структурам не затягивать процесс. Жители должны четко понимать, как и когда они получат компенсации, особенно учитывая тот факт, что предстоит достаточно большой объем ремонтных работ. Никакого формализма, необходимо оказать помощь в максимально короткие сроки", - сказал Бусаргин на заседании правительства региона, онлайн-трансляция которого идет в канале областного правительства в Rutube.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, саратов, энгельс, роман бусаргин, rutube