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В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/saratov-1969179139.html
В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир
В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир - РИА Новости, 29.08.2024
В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир
После атаки беспилотника в 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, по уточненной информации, повреждены 16 квартир, угрозы разрушения здания нет, сообщил... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:58
2024-08-29T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
саратов
энгельс
роман бусаргин
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САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, по уточненной информации, повреждены 16 квартир, угрозы разрушения здания нет, сообщил в четверг губернатор Роман Бусаргин. В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна женщина госпитализирована, он находится в реанимации после операции в тяжелом состоянии. Также, по словам главы региона, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Глава Саратова сообщала в понедельник, что в жилой высотке повреждены 11 квартир. "По уточненной информации, в жилом комплексе на Предмостовой площади пострадали 16 квартир. На сегодняшний день специалистами областной службы спасения уже завершен демонтаж поврежденных конструкций, также проведено обследование здания. Самое главное, что несущие элементы в порядке, а соответственно и угрозы разрушения нет. Сейчас продолжается оценка ущерба, и здесь настоятельно рекомендую ответственным структурам не затягивать процесс. Жители должны четко понимать, как и когда они получат компенсации, особенно учитывая тот факт, что предстоит достаточно большой объем ремонтных работ. Никакого формализма, необходимо оказать помощь в максимально короткие сроки", - сказал Бусаргин на заседании правительства региона, онлайн-трансляция которого идет в канале областного правительства в Rutube.
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происшествия, жилье, саратов, энгельс, роман бусаргин, rutube
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Саратов, Энгельс, Роман Бусаргин, Rutube
В Саратове при атаке беспилотника в понедельник повредило 16 квартир

Бусаргин: после атаки БПЛА ВСУ в понедельник в Саратове повреждены 16 квартир

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramАварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове
Аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, поврежденном в результате атаки БПЛА в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова, по уточненной информации, повреждены 16 квартир, угрозы разрушения здания нет, сообщил в четверг губернатор Роман Бусаргин.
В понедельник Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них одна женщина госпитализирована, он находится в реанимации после операции в тяжелом состоянии. Также, по словам главы региона, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Глава Саратова сообщала в понедельник, что в жилой высотке повреждены 11 квартир.
"По уточненной информации, в жилом комплексе на Предмостовой площади пострадали 16 квартир. На сегодняшний день специалистами областной службы спасения уже завершен демонтаж поврежденных конструкций, также проведено обследование здания. Самое главное, что несущие элементы в порядке, а соответственно и угрозы разрушения нет. Сейчас продолжается оценка ущерба, и здесь настоятельно рекомендую ответственным структурам не затягивать процесс. Жители должны четко понимать, как и когда они получат компенсации, особенно учитывая тот факт, что предстоит достаточно большой объем ремонтных работ. Никакого формализма, необходимо оказать помощь в максимально короткие сроки", - сказал Бусаргин на заседании правительства региона, онлайн-трансляция которого идет в канале областного правительства в Rutube.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеСаратовЭнгельсРоман БусаргинRutube
 
 
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