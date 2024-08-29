https://ria.ru/20240829/rudenya-1969312719.html

Руденя пообщался со школьниками из Макеевки, отдохнувшими в Верхневолжье

Руденя пообщался со школьниками из Макеевки, отдохнувшими в Верхневолжье - РИА Новости, 29.08.2024

Руденя пообщался со школьниками из Макеевки, отдохнувшими в Верхневолжье

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в технопарке "Кванториум" провел встречу с детьми из города Макеевки Донецкой Народной Республики, которые с 19 по 29... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:53

2024-08-29T18:53

2024-08-29T18:53

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в технопарке "Кванториум" провел встречу с детьми из города Макеевки Донецкой Народной Республики, которые с 19 по 29 августа отдыхали в загородном лагере в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что в общении принял участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. Перед новым учебным годом 40 школьников из Макеевки в возрасте 13-15 лет с пользой провели время. "Очень важно, что благодаря этой поездке вы расширили представление о нашей стране, нашей Родине. Посетили Нило-Столобенскую пустынь, побывали на Красной Площади в Москве, в парке "Россия – Моя история" в Твери. Хочу подчеркнуть – Тверская область является одной из древнейших в Центральной России", – рассказал ребятам Руденя, его слова приводит пресс-служба. Школьники познакомились с историческими городами Верхневолжья, узнали о традициях и ремеслах тверской земли, ее культурном и историческом наследии. Так, в Твери подростки посетили Императорский путевой дворец, где представлены уникальные произведения искусства. В Музее золотного шитья им рассказали о технике вышивки, которая получила особое развитие в Торжке. На Ржевском мемориале Советскому солдату узнали о героическом подвиге красноармейцев, остановивших рвущихся к Москве гитлеровских захватчиков. Школьники также посетили Музей МЧС. Элине Дикой запомнился Осташков, она спросила у губернатора – планируется ли дальнейшее развитие города. "Осташков – это наш исторический город. Он участвует в различных федеральных и региональных проектах. Одним из таких крупных проектов стало благоустройство набережной. Планируем в городе ремонт дорог, дальнейшее преобразование общественных пространств", – ответил Руденя. Еще одной темой беседы стало профессиональное самоопределение, выбор будущей специальности. Школьники поинтересовались, какие профессии сейчас востребованы в Тверской области. Губернатор отметил, что в регионе самыми актуальными являются профессии сферы металлообработки, рабочие специальности – сварщики, слесари, также нужны ИТ-специалисты, врачи, педагоги. В Тверской области усилена работа по профориентации школьников, а для кадрового наполнения школ, больниц и поликлиник введено целевое обучение в медицинском вузе и колледжах региона. Руденя, в свою очередь, поинтересовался у юных собеседников, кем они сами хотят стать в будущем. Врачи, учителя, историки, сотрудники МЧС, журналисты, актеры – такие ответы прозвучали. "Вы все из разных школ, но из одной героической территории – Донецкой Народной Республики. Хочу пожелать, чтобы вы как можно чаще приезжали к нам в гости. Чтобы кто-то из вас переехал к нам жить, работать. Создал здесь свою семью. Помните – мы с вами одна большая, великая страна!" – обратился к ребятам Руденя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя